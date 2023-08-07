Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Мерлой Джордже получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Мерлой Джордже на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Мерлой Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Джейсон Папо наказан за толчок Мерлой Джордже

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Дуганджич Марко забивает с правой ноги!

12' Костаче Ионуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Дуганджич Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Оайдэ Рэзван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Stefan Panoiu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля