Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

92' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Сэпунару Кристиан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

92' Octavian Valceanu грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

91' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

91' Хорошую попытку сделал Петрила Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Удар от ворот произведет Волунтари

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

89' Матрикарди Патрисио получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Удар от ворот произведет Волунтари

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Матрикарди Патрисио получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Матрикарди Патрисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Волунтари

80' Оооо... вот это был удар! Дуганджич Марко должен был забить с этой позиции.

80' Дуганджич Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

76' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Octavian Valceanu из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

70' ШТАНГА! Так было близко к голу - Doru Cristian Andrei нанес удар в каркас ворот!

69' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Octavian Valceanu из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Раду Бобок пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

67' Лопеш Марселу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Волунтари

59' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Волунтари

56' Удар от ворот произведет Волунтари

56' Оня Рэзван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Дуганджич Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Удар от ворот произведет Волунтари

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Волунтари

50' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.

46' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Бамгбойе Фуншо