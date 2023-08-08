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  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Форталеза Сеара
0:1
Второй тайм: 71'
Либертад
0'
0:1
44' Гол
Matias Espinoza
64' Желтая карточка
Alexandre Caio
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
21
Аугусто
Педро
27
Calebe
91
Тьяго
Гальярдо
39
Imanol
Machuca
1
Сильва
Мартин
4
Nestor
Gimenez
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
17
Matias
Espinoza
33
Пирис
Иван
21
Lucas
Sanabria2
6
Alvaro
Campuzano
15
Hector
Villalba1
7
Кардосо
Оскар
10
Мельгарехо
Лоренсо
Форталеза Сеара
Либертад

История личных встреч

Форталеза Сеара
Либертад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 2 0.25
Juan Martin Lucero 2 0.25
Jose Welison 2 0.25
Почеттино Томас 2 0.25
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.25
Picachu 2 (2) 0.25
Lucas Crispim 1 0.13
Guilherme dos Santos IX 1 0.13
Moises Vieira 1 0.13
Calebe 1 0.13
Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 1 0.25
Мельгарехо Лоренсо 1 0.25
Alexander Barboza 1 0.25
Matias Espinoza 1 0.25

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сильвио 2 0
Emanuel Britez 2 0
Почеттино Томас 2 0
Тити 1 0
Jose Welison 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Аугусто Педро 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0
Alexandre Caio 1 0
Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 2 0
Пирис Иван 1 0
Diego Viera II 1 0
Alvaro Campuzano 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
2
Форталеза Сеара
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Либертад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
100%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1
Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0
Либертад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:2 Либертад - Гуайрена 4:3
Тигре - Либертад 0:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:3 Либертад - Тигре 2:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:0 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Либертад

Точный счет

3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Либертад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
1
5
2
1.5
1
2
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Сан-Лоренсо Альмагро
0 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
1 Ред Булл Брагантино
0 Ньюбленсе
1 ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 6
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Hector Villalba сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Matias Espinoza бьет в цель!
  • 39'
    Калебе уходит с поля. Яго Пикачу выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Либертад
9.80
3.80
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Форталеза Сеара 0:1 Либертад онлайн

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