0:1
Второй тайм: 71'
Ход матча
44'
0:1
64'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
27
Calebe
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 CalebeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 МариньоНападающий
-
-
15 Vinicius3
-
11 Romarinho3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирис ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Garnero
История личных встреч
Форталеза Сеара
Либертад
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|2
|0.25
|Juan Martin Lucero
|2
|0.25
|Jose Welison
|2
|0.25
|Почеттино Томас
|2
|0.25
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.25
|Picachu
|2 (2)
|0.25
|Lucas Crispim
|1
|0.13
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0.13
|Moises Vieira
|1
|0.13
|Calebe
|1
|0.13
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|1
|0.25
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.25
|Alexander Barboza
|1
|0.25
|Matias Espinoza
|1
|0.25
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Emanuel Britez
|2
|0
|Почеттино Томас
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
|Alexandre Caio
|1
|0
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|2
|0
|Пирис Иван
|1
|0
|Diego Viera II
|1
|0
|Alvaro Campuzano
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
0
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
2
Форталеза Сеара
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Либертад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
100%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1
Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0
Либертад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:2 Либертад - Гуайрена 4:3
Тигре - Либертад 0:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:3 Либертад - Тигре 2:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:0 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Либертад
Точный счет
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Либертад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
21
52
12
34
25
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|6
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3