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Копа Судамерикана
2023

Форталеза Сеара
1:1
Конец матча
Либертад
0'
0:1
44' Гол
Matias Espinoza
64' Желтая карточка
Alexandre Caio
84' Желтая карточка
Diego Viera II
88' Красная карточка
Пирис Иван
1:1
90' Гол
Мариньо
90' Желтая карточка
Мариньо
90' Красная карточка
Nestor Gimenez
90'+14
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
21
Аугусто
Педро
27
Calebe
91
Тьяго
Гальярдо
39
Imanol
Machuca
1
Сильва
Мартин
4
Nestor
Gimenez
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
17
Matias
Espinoza
33
Пирис
Иван
21
Lucas
Sanabria2
6
Alvaro
Campuzano
15
Hector
Villalba1
7
Кардосо
Оскар
10
Мельгарехо
Лоренсо
Форталеза Сеара
Либертад

История личных встреч

Форталеза Сеара
Либертад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 2 0.25
Juan Martin Lucero 2 0.25
Jose Welison 2 0.25
Почеттино Томас 2 0.25
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.25
Picachu 2 (2) 0.25
Lucas Crispim 1 0.13
Мариньо 1 0.13
Guilherme dos Santos IX 1 0.13
Moises Vieira 1 0.13
Calebe 1 0.13
Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 1 0.25
Мельгарехо Лоренсо 1 0.25
Alexander Barboza 1 0.25
Matias Espinoza 1 0.25

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сильвио 2 0
Emanuel Britez 2 0
Почеттино Томас 2 0
Alexandre Caio 2 0
Тити 1 0
Jose Welison 1 0
Picachu 1 0
Мариньо 1 0
Tinga I 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Аугусто Педро 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0
Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирис Иван 1 1
Diego Viera II 2 0
Alexander Barboza 2 0
Nestor Gimenez 0 1
Alvaro Campuzano 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
1
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
2
Форталеза Сеара
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Либертад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

13
2
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
50%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

17
4
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
25%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
8
47%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1
Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0
Либертад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:2 Либертад - Гуайрена 4:3
Тигре - Либертад 0:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:3 Либертад - Тигре 2:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:0 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Либертад

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Либертад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
1
5
3
1.5
1
3
3
5
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
1/8 финала
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Сан-Лоренсо Альмагро
0 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
1 Ред Булл Брагантино
0 Ньюбленсе
1 ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 6
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    УДАЛЕНИЕ! - Nestor Gimenez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 94'
    Мариньо получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Г О О О О Л - Мариньо бьет в цель!
  • 91'
    Marcelo Fernandez уходит с поля. Рамирес Иван выходит вместо него
  • 90'
    Lucas Sanabria уходит с поля. Hernesto Caballero выходит вместо него
  • 88'
    УДАЛЕНИЕ! - Пирис Иван увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Аугусто Педро уходит с поля. Почеттино Томас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Hector Villalba сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Matias Espinoza бьет в цель!
    • 39'
      Калебе уходит с поля. Яго Пикачу выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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