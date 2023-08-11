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  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

ЛДУ Кито
2:3
Итог после пенальти
4
3
Ньюбленсе
0'
1:0
26' Гол
Хулио Джоян
33' Желтая карточка
Домингес Александер
1:1
35' Пенальти
Рубио Патрисио
59' Желтая карточка
Луис Франциско Зубелдиа
1:2
60' Гол в свои ворота
Мина Ричард
64' Желтая карточка
Ривера Мануэль
2:2
90' Гол
Гонсалес Себастьян
90' Желтая карточка
Гонсалес Себастьян
2:3
90' Гол
Ривера Мануэль
90' Желтая карточка
Rodrigo Cisternas
4 3
2:4
Bernardo Cerezo
Герреро Паоло
3:4
3:5
Лоло Рейес
Lisandro Alzugaray
4:5
4:5
Ривера Мануэль
Киньонес Лионель
5:5
5:6
Victor Ismael Sosa
Гонсалес Себастьян
6:6
6:6
Рубио Патрисио

Ход матча

26'
Хулио Джоян
1:0
33'
Домингес Александер
 
35'
1:1
Рубио Патрисио
39'
 
Juan Cordova
Raimundo Rebolledo
59'
Луис Франциско Зубелдиа
 
59'
 
Juan Leiva
Rodrigo Cisternas
59'
 
Victor Ismael Sosa
Santiago Dittborn
60'
1:2
Мина Ричард
64'
 
Ривера Мануэль
69'
Самбрано Оскар
Lucas Piovi
 
70'
Гонсалес Себастьян
Мартинес Маурисио
 
70'
Bryan Ramirez
Мина Ричард
 
76'
Lisandro Alzugaray
Хулио Джоян
 
76'
Jairon Andres Charcopa Cabezas
Альварадо Александер
 
90'
 
Lucas Abascia
Giovanni Campusano
90'
Гонсалес Себастьян
2:2
90'
Гонсалес Себастьян
 
90'
2:3
Ривера Мануэль
90'
 
Rodrigo Cisternas
121'
2:4
Bernardo Cerezo
121'
Герреро Паоло
3:4
121'
3:5
Лоло Рейес
121'
Lisandro Alzugaray
4:5
121'
4:5
Ривера Мануэль
121'
Киньонес Лионель
5:5
121'
5:6
Victor Ismael Sosa
121'
Гонсалес Себастьян
6:6
121'
6:6
Рубио Патрисио
Пен
4:3
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Домингес
Александер
33
Киньонес
Лионель
4
Ад
Рикардо
3
Мина
Ричард
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
32
Ибарра
Ренато
18
Lucas
Piovi
16
Мартинес
Маурисио
10
Альварадо
Александер
26
Хулио
Джоян
24
Герреро
Паоло
1
Nicola
Perez
33
Nicolas
Zalazar
5
Rafael
Caroca
18
Bernardo
Cerezo
14
Giovanni
Campusano
28
Ривера
Мануэль
6
Лоло
Рейес
8
Rodrigo
Cisternas
21
Raimundo
Rebolledo
23
Santiago
Dittborn
12
Рубио
Патрисио
ЛДУ Кито
Ньюбленсе

История личных встреч

ЛДУ Кито
Ньюбленсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lisandro Alzugaray 2 0.25
Хулио Джоян 2 0.25
Jose Angulo1 2 0.25
Герреро Паоло 1 0.13
Гонсалес Себастьян 1 0.13
Мартинес Маурисио 1 0.13
Juan Luis Anangono 1 0.13
Альварадо Александер 1 0.13
Facundo Rodriguez2 1 0.13
Ньюбленсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривера Мануэль 1 0.25
Bayron Oyarzo 1 0.25
Рубио Патрисио 1 (1) 0.25

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Александер 3 0
Ад Рикардо 3 0
Хулио Джоян 3 0
Киньонес Лионель 3 0
Гонсалес Себастьян 2 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Альварадо Александер 2 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0
Ньюбленсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Caroca 2 0
Ривера Мануэль 1 0
Рубио Патрисио 1 0
Арангис Пабло 1 0
Bernardo Cerezo 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюбленсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ньюбленсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
0
ЛДУ Кито
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ньюбленсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
3
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
5
38%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2
ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1
Ньюбленсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюбленсе - Кобресал 1:2 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 О'Хиггинс - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Коло-Коло 0:0
Аудакс Итальяно - Ньюбленсе 0:1 Магальянес - Ньюбленсе 1:1 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 0:0 Ньюбленсе - Унион Эспаньола 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Аукас - Ньюбленсе 0:0 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Ньюбленсе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Ньюбленсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
2
4
4
1.5
1
3
2
6
2.5
1
3
1
7
3.5
1/8 финала
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
1/4 финала
?
?
?
?
Дефенса и Хустисия
Ботафого Рио-де-Жанейро
Эстудиантес Ла Плата
Коринтианс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 8
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Герреро Паоло реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Bernardo Cerezo реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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