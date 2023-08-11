0'
1:0
26' ГолХулио Джоян
33' Желтая карточкаДомингес Александер
1:1
35' ПенальтиРубио Патрисио
59' Желтая карточкаЛуис Франциско Зубелдиа
1:2
60' Гол в свои воротаМина Ричард
64' Желтая карточкаРивера Мануэль
2:2
90' ГолГонсалес Себастьян
90' Желтая карточкаГонсалес Себастьян
2:3
90' ГолРивера Мануэль
90' Желтая карточкаRodrigo Cisternas
4 3
2:4
3:4
3:5
4:5
5:5
6:6
Ход матча
26'
1:0
35'
1:1
60'
1:2
64'
90'
90'
2:3
121'
2:4
121'
3:4
121'
3:5
121'
121'
4:5
121'
5:5
121'
121'
121'
6:6
Пен
4:3
Прогноз на матч от Liveresult
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Hernan MunozВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Valdes
-
-
-
-
Главный тренер: Jaime Garcia
История личных встреч
ЛДУ Кито
Ньюбленсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lisandro Alzugaray
|2
|0.25
|Хулио Джоян
|2
|0.25
|Jose Angulo1
|2
|0.25
|Герреро Паоло
|1
|0.13
|Гонсалес Себастьян
|1
|0.13
|Мартинес Маурисио
|1
|0.13
|Juan Luis Anangono
|1
|0.13
|Альварадо Александер
|1
|0.13
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.13
Ньюбленсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривера Мануэль
|1
|0.25
|Bayron Oyarzo
|1
|0.25
|Рубио Патрисио
|1 (1)
|0.25
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Александер
|3
|0
|Ад Рикардо
|3
|0
|Хулио Джоян
|3
|0
|Киньонес Лионель
|3
|0
|Гонсалес Себастьян
|2
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Альварадо Александер
|2
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Ньюбленсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Caroca
|2
|0
|Ривера Мануэль
|1
|0
|Рубио Патрисио
|1
|0
|Арангис Пабло
|1
|0
|Bernardo Cerezo
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюбленсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ньюбленсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
0
ЛДУ Кито
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ньюбленсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
2
Голы по времени матча
Забито
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
3
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
5
38%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2
ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1
Ньюбленсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюбленсе - Кобресал 1:2 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 О'Хиггинс - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Коло-Коло 0:0
Аудакс Итальяно - Ньюбленсе 0:1 Магальянес - Ньюбленсе 1:1 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 0:0 Ньюбленсе - Унион Эспаньола 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Аукас - Ньюбленсе 0:0 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Ньюбленсе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Ньюбленсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
22
44
13
26
13
17
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|8
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3