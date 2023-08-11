0:0
Первый тайм: 9'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Tobias
Rubio
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Tobias RubioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
41 Santino Vera
-
18 Tomas Perez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Jhon SolisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Окампо ЭдьеЗащитник
- Защитник
-
13 Торрес ХуанПолузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
-
-
-
28 Yair Mena
-
22 Oscar Perea
-
-
-
Главный тренер: William
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Атлетико Насьональ II
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|3
|0.43
|Gonzalo Piovi
|3 (2)
|0.43
|Герреро Паоло
|1
|0.14
|Ауче Габриэль
|1
|0.14
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.14
|Nicolas Oroz
|1
|0.14
|Nicolas Reniero
|1
|0.14
|Морено Анибал
|1
|0.14
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.14
|Gabriel Rojas1
|1
|0.14
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пабон Дорлан
|6 (2)
|0.86
|Maximiliano Cantera
|2
|0.29
|Сапата Кристиан
|1
|0.14
|Danovis Banguero
|1
|0.14
|Jefferson Duque
|1
|0.14
|Девениш Кристиан
|1
|0.14
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|3
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|1
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Гаго Фернандо
|1
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампо Эдье
|3
|0
|Jhon Solis
|1
|1
|Сапата Кристиан
|2
|0
|Nelson Deossa
|2
|0
|Yeiler Goez
|0
|1
|Danovis Banguero
|1
|0
|Кандело Йерсон
|1
|0
|Jarlan Barrera
|1
|0
|Sergio Mosquera
|1
|0
|Jhon Duque
|1
|0
|Мьер Кевин
|1
|0
|Juan Aguirre2
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
|Девениш Кристиан
|1
|0
|Oscar Perea
|1
|0
|Салазар Андрес
|1
|0
|Jayder Asprilla
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетико Насьональ II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
0
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Насьональ II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
9
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Атлетико Насьональ II
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
100%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
4
67%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
5
42%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Депортиво Кали - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Атлетико Насьональ II - Хагуарес де Кордова 2:1 Америка де Кали - Атлетико Насьональ II 1:3
Онсе Кальдас - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Патронато Парана 0:1 Мильонариос - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Атлетико Насьональ II - Депортиво Пасто 3:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 0:0 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Агилас Дорадас - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:0 Атлетико Насьональ II - Альянса Петролера 1:1 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Атлетико Насьональ II
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Атлетико Насьональ II
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
16
16
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3