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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 9'
Атлетико Насьональ II
0'
21
Ариас
Габриэль
38
Tobias
Rubio
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
23
Nicolas
Oroz
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
26
Охеда
Агустин
10
Мартинес
Рохер
7
Ауче
Габриэль
1
Harlen
Castillo
42
Девениш
Кристиан
3
Juan
Aguirre2
2
Сапата
Кристиан
77
Alvaro
Angulo
5
Jhon
Duque
30
Jhon
Solis
26
Nelson
Deossa
7
Neyder
Moreno
9
Jefferson
Duque
10
Maximiliano
Cantera
Расинг Авельянеда
4-4-2
Атлетико Насьональ II
4-3-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Атлетико Насьональ II

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 3 0.43
Gonzalo Piovi 3 (2) 0.43
Герреро Паоло 1 0.14
Ауче Габриэль 1 0.14
Ромеро Максимильяно 1 0.14
Nicolas Oroz 1 0.14
Nicolas Reniero 1 0.14
Морено Анибал 1 0.14
Juan Ignacio Nardoni 1 0.14
Gabriel Rojas1 1 0.14
Атлетико Насьональ II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пабон Дорлан 6 (2) 0.86
Maximiliano Cantera 2 0.29
Сапата Кристиан 1 0.14
Danovis Banguero 1 0.14
Jefferson Duque 1 0.14
Девениш Кристиан 1 0.14

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 3 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Matias Rojas II 2 0
Моралес Максимильяно 0 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Gaston Martirena 1 0
Атлетико Насьональ II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампо Эдье 3 0
Jhon Solis 1 1
Сапата Кристиан 2 0
Nelson Deossa 2 0
Yeiler Goez 0 1
Danovis Banguero 1 0
Кандело Йерсон 1 0
Jarlan Barrera 1 0
Sergio Mosquera 1 0
Jhon Duque 1 0
Мьер Кевин 1 0
Juan Aguirre2 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Девениш Кристиан 1 0
Oscar Perea 1 0
Салазар Андрес 1 0
Jayder Asprilla 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетико Насьональ II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
0
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Насьональ II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
9
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Атлетико Насьональ II
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
100%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
4
67%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
5
42%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Депортиво Кали - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Атлетико Насьональ II - Хагуарес де Кордова 2:1 Америка де Кали - Атлетико Насьональ II 1:3
Онсе Кальдас - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Патронато Парана 0:1 Мильонариос - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Атлетико Насьональ II - Депортиво Пасто 3:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 0:0 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Агилас Дорадас - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:0 Атлетико Насьональ II - Альянса Петролера 1:1 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Атлетико Насьональ II

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Атлетико Насьональ II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
1
2.5
2
2
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1/4 финала
?
?
?
?
Боливар
Интернасьонал Порту Алегре
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
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