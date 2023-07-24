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Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1
Рексхэм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси-2 - Рексхэм 0:4 Челси - Рексхэм 5:0 Торки - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Борэм Вуд 3:1
Рексхэм - Йовил Таун 3:0 Барнет - Рексхэм 0:0 Рексхэм - Ноттс Каунти 3:2 Галифакс - Рексхэм 3:1 Рексхэм - Олдхэм Атлетик 5:1 Рексхэм - Йорк Сити 3:0 Бромли - Рексхэм 1:2 Рексхэм - Саутенд 1:0 Дагенем энд Редбридж - Рексхэм 0:4 Мэйденхэд Юнайтед - Рексхэм 2:2 Рексхэм - Честерфилд 2:1 Рексхэм - Доркинг Уондерерс 3:1 Рексхэм - Сканторп 2:0 Олдершот Таун - Рексхэм 3:4 Рексхэм - Уокинг 2:2 Рексхэм - Уэлдстон 3:1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Рексхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
100% (5)
Ничья
0% (0)
Рексхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
80% (4)
Меньше
20% (1)
Обе команды забьют
Да
20% (1)
Нет
80% (4)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Юнайтед
40% (2)
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