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Манчестер Юнайтед
 
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Рексхэм

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1
Рексхэм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси-2 - Рексхэм 0:4 Челси - Рексхэм 5:0 Торки - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Борэм Вуд 3:1
Рексхэм - Йовил Таун 3:0 Барнет - Рексхэм 0:0 Рексхэм - Ноттс Каунти 3:2 Галифакс - Рексхэм 3:1 Рексхэм - Олдхэм Атлетик 5:1 Рексхэм - Йорк Сити 3:0 Бромли - Рексхэм 1:2 Рексхэм - Саутенд 1:0 Дагенем энд Редбридж - Рексхэм 0:4 Мэйденхэд Юнайтед - Рексхэм 2:2 Рексхэм - Честерфилд 2:1 Рексхэм - Доркинг Уондерерс 3:1 Рексхэм - Сканторп 2:0 Олдершот Таун - Рексхэм 3:4 Рексхэм - Уокинг 2:2 Рексхэм - Уэлдстон 3:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Рексхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2023, осталось 1 день 11 часов 50 минут.



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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Рексхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (5)
    Ничья
    0% (0)
    Рексхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (4)
    Меньше
    20% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (1)
    Нет
    80% (4)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Юнайтед
    40% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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