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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Аль-Раед Бурайда
0:0
Первый тайм: 5'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
Прогнозы 110
Аль-Раед Бурайда 4.5% (5)
X 5.5% (6)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 90% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Раед Бурайда
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
16.00
8.90
1.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Морейра
Андре
2
Вахиши
Бандар
21
Гонсалес
Омар
II
19
Аль-Фахад
Абдулла
24
Альсубайе
Мохаммед
32
Аль-Досери
Мохаммед
14
Аль-Беше
Мансор
5
Лум
Мамаду
45
Собель
Яхия
7
Сауд
Амир
17
Тавареш
Жулио
37
Буну
Яссин
66
Абдулхамид
Сауд
70
Джахфали
Мохаммед
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
8
Невеш
Рубен
22
Милинкович-Савич
Сергей
96
Ричард
Майкл
77
Малком
Филипе
29
Аль-Давсари
Салем
9
Митрович
Александар
Аль-Раед Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Раед Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

24 матча

4.2%
12.5%
83.3%
1 победа 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
2 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛСА
3:1
ПЛСА
0:1
ПЛСА
1:2
ПЛСА
1:2
ПЛСА
6:0
SL
0:2
СА
2:0

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

2.42
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

33
36

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Раед Бурайда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 3 1.5
Аль-Хамдан Абдулла 1 0.5
Аль-Бурайк Мохаммед 0 0
Канно Мохамед 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0

Карточки

Аль-Раед Бурайда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавареш Жулио 1 0
Лум Мамаду 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 2 0
Невеш Рубен 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0

Результаты матчей

Аль-Раед Бурайда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Аль-Раед Бурайда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Аль-Раед Бурайда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Абха - Аль-Раед Бурайда 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2
Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда - Дамак 5:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Батин 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 2:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1

Результаты матчей

Аль-Раед Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Раед Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Аль-Иттифак
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Вахда Мекка
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Аль-Рияд
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Аль-Таавун Бурайда
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аль-Фатех
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Аль-Фейха
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Абха
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Аль-Таи
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Аль-Охдуд
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Дамак
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Аль-Халидж
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Аль-Хазм
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аль-Иттифак
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Аль-Рияд
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Вахда Мекка
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аль-Фейха
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Абха
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Аль-Таи
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Дамак
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Халидж
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Аль-Охдуд
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аль-Таавун Бурайда
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Аль-Иттифак
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аль-Фатех
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Аль-Охдуд
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Аль-Рияд
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Аль-Фейха
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аль-Халидж
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аль-Таи
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 3
Аль-Иттихад Джидда Коронадо Игор 2 (1)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 2 (1)
Аль-Фейха Сакала Фэшн 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Охдуд Кольядо Алекс 1 1
Аль-Фейха Цимирот Гойко 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 2
Аль-Вахда Мекка Аль-Хаджи Алаа 2
Аль-Таавун Бурайда Алояри Абдулмалик 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Неймар сегодня отсутствует в заявке "Аль-Хиляля". Всё дело в повреждении, из-за которого знаменитый бразилец не может сегодня появиться на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Рубен Невеш наступил на ногу аль-Досери на левом фланге на чужой половине поля, чтобы не дать развиться ответной атаке "Аль-Раеда". Нарушение правил со стороны гостей.
  • Офсайд
    2'
    ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0. Хозяева провели атаку и реализовали выход 2 в 1, но взятие ворот сразу же было отменено из-за положения "вне игры".
  • 1'
    "Аль-Раед" играет в красно-чёрной форме, в то время как "Аль-Хиляль" в преимущественно белой экипировке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Раед" из Бурайды примет у себя дома "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.2% пользователей.
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Прогнозы 110
Аль-Раед Бурайда 4.5% (5)
X 5.5% (6)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 90% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Раед Бурайда
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
16.00
8.90
1.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд

Исход игры
Аль-Раед Бурайда
4.3% (5)
Ничья
6% (7)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
89.7% (105)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
34.2% (40)
0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
20.5% (24)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
16.2% (19)
0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
8.5% (10)
0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
5.1% (6)
1:1 Ничья
2.6% (3)
2:1 Аль-Раед Бурайда
1.7% (2)
0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.7% (2)
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