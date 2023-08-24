Первый тайм

4' Неймар сегодня отсутствует в заявке "Аль-Хиляля". Всё дело в повреждении, из-за которого знаменитый бразилец не может сегодня появиться на поле.

3' Рубен Невеш наступил на ногу аль-Досери на левом фланге на чужой половине поля, чтобы не дать развиться ответной атаке "Аль-Раеда". Нарушение правил со стороны гостей.

2' ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0. Хозяева провели атаку и реализовали выход 2 в 1, но взятие ворот сразу же было отменено из-за положения "вне игры".

1' "Аль-Раед" играет в красно-чёрной форме, в то время как "Аль-Хиляль" в преимущественно белой экипировке.