Тур: 3. Стадион: Стадион имени короля Абдаллы (Бурайда).
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Собель
Яхия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Собель ЯхияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Аль-Раед Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
24 матча
4.2%
12.5%
83.3%
1 победа 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
2 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
12.5%
29.2%
58.3%
3 победы 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
2.42
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
33
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Раед Бурайда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|3
|1.5
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0.5
|Аль-Бурайк Мохаммед
|0
|0
|Канно Мохамед
|0
|0
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
Карточки
Аль-Раед Бурайда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тавареш Жулио
|1
|0
|Лум Мамаду
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|2
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Раед Бурайда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Аль-Раед Бурайда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Аль-Раед Бурайда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Абха - Аль-Раед Бурайда 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2
Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда - Дамак 5:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Батин 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 2:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1
Результаты матчей
Аль-Раед Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Раед Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|3
|Аль-Иттихад Джидда
|Коронадо Игор
|2 (1)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|2 (1)
|Аль-Фейха
|Сакала Фэшн
|2 (1)
|Аль-Охдуд
|Кольядо Алекс
|1 1
|Аль-Фейха
|Цимирот Гойко
|2
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|2
|Аль-Вахда Мекка
|Аль-Хаджи Алаа
|2
|Аль-Таавун Бурайда
|Алояри Абдулмалик
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Раед Бурайда
4.3% (5)
Ничья
6% (7)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
89.7% (105)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
34.2% (40)
0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
20.5% (24)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
16.2% (19)
0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
8.5% (10)
0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
5.1% (6)
1:1 Ничья
2.6% (3)
2:1 Аль-Раед Бурайда
1.7% (2)
0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.7% (2)
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