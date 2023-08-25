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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 161
Оренбург 8.7% (14)
X 8.1% (13)
ЦСКА Москва 83.2% (134)
0
выиграет ЦСКА Москва
"Оренбург" удобный соперник для ЦСКА, думаю армейцы смогут набрать три очка
Павел Лавренов #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
ЦСКА Москва
5.70
4.20
1.87
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
22
Перес
Матиас
15
Гойкович
Ренато
81
Сидоров
Максим
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
23
Вера
Лукас
Габриэль
8
Башич
Иван
17
Ковалёв
Юрий
13
Обухов
Владимир
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
49
Тороп
Владислав
14
Набабкин
Кирилл
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
17
Глебов
Кирилл
10
Обляков
Иван
5
Зделар
Саша
6
Мухин
Максим
20
Кучаев
Константин
91
Заболотный
Антон
9
Чалов
Фёдор
Оренбург
4-3-3
ЦСКА Москва
3-5-2

История личных встреч

Оренбург
ЦСКА Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:6
ПЛ
2:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.43
1.25

Среднее время на гол

210
72

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

2
2.29

Среднее время на гол

45
39

Всего голов

11
21

Голов в среднем за матч

1
1.91

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
47

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.2
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.2
Перес Матиас 1 0.2
Капленко Кирилл 0 0
Вера Лукас Габриэль 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 4 (4) 0.8
Заболотный Антон 3 0.6
Мухин Максим 2 0.4
Рядно Михаил 1 0.2
Гайич Милан III 1 0.2
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 3 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Обухов Владимир 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес 2 0
Гайич Милан III 0 1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Виллиан Роша 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
2
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
6
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
8

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2
Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1
Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1

Результаты матчей

Оренбург
ЦСКА Москва

Точный счет

0:2
2 раза 100%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оренбург
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Зенит
 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
9.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Пари НН
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Факел
 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Факел Марков Евгений 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 3
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург);
    Ассистент: Рустам Мухтаров (Петрозаводск);
    Ассистент: Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург);
    Резервный: Евгений Буланов (Саранск).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 6-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Оренбурга» и ЦСКА. Встреча состоится в Оренбурге, на стадионе «Газовик».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2023, осталось 8 минут.



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Прогнозы 161
Оренбург 8.7% (14)
X 8.1% (13)
ЦСКА Москва 83.2% (134)
0
выиграет ЦСКА Москва
"Оренбург" удобный соперник для ЦСКА, думаю армейцы смогут набрать три очка
Павел Лавренов #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
ЦСКА Москва
5.70
4.20
1.87
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва

Исход игры
Оренбург
8.8% (15)
Ничья
8.2% (14)
ЦСКА Москва
83% (142)
Тотал 2.5
Больше
65.29% (79)
Меньше
34.71% (42)
Обе команды забьют
Да
66.12% (80)
Нет
33.88% (41)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
34.5% (59)
0:2 ЦСКА Москва
13.5% (23)
0:1 ЦСКА Москва
7% (12)
2:1 Оренбург
4.1% (7)
1:1 Ничья
4.1% (7)
1:3 ЦСКА Москва
2.3% (4)
0:3 ЦСКА Москва
2.3% (4)
0:4 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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Оренбург
ЦСКА Москва
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