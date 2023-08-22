Тур: 6. Стадион: Газовик.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Оренбург
ЦСКА Москва
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.43
1.25
Среднее время на гол
210
72
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
2
2.29
Среднее время на гол
45
39
Всего голов
11
21
Голов в среднем за матч
1
1.91
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
47
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.2
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.2
|Перес Матиас
|1
|0.2
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Вера Лукас Габриэль
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|4 (4)
|0.8
|Заболотный Антон
|3
|0.6
|Мухин Максим
|2
|0.4
|Рядно Михаил
|1
|0.2
|Гайич Милан III
|1
|0.2
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|3
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1
|1
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Обухов Владимир
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес
|2
|0
|Гайич Милан III
|0
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Мухин Максим
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
2
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
1
6
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
1
8
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2
Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1
Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1
Результаты матчей
Оренбург
ЦСКА Москва
Точный счет
0:2
2 раза 100%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Оренбург
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Факел
|Марков Евгений
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва
Исход игры
Оренбург
12% (6)
Ничья
2% (1)
ЦСКА Москва
86% (43)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
46% (23)
0:2 ЦСКА Москва
22% (11)
2:1 Оренбург
6% (3)
0:3 ЦСКА Москва
6% (3)
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