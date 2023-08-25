Тур: 4. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 13475
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаРедондо Кенни
32' Желтая карточкаЭльведи Ян
48' Желтая карточкаKai Klefisch
0:1
59' ГолРиттер Марлон
0:2
65' ГолАхе Рагнар
67' Желтая карточкаLaurin Curda
1:2
73' ГолМуслия Флоран
90' Желтая карточкаКраль Юлиан
90' Желтая карточкаНихус Юлиан
90' Желтая карточкаБойд Терренс
90'+10
Ход матча
12'
32'
48'
59'
0:1
65'
0:2
67'
73'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
619 Количество передач 260
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
27
Kai
Klefisch
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Падерборн
Кайзерслаутерн
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.57
0.4
Среднее время на гол
157
225
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.29
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.92
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
98
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|2
|0.5
|Sirlord Conteh
|1
|0.25
|Хеуэр Яннис
|1
|0.25
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
|Обермайр Рафаэль
|0
|0
|Бильбия Филип
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|3
|0.75
|Циммер Жан
|1
|0.25
|Риттер Марлон
|1
|0.25
|Краус Кевин II
|1 (1)
|0.25
|Редондо Кенни
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
|Тачи Ричмонд
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Платте Феликс
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|1
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Бойд Терренс
|1
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Редондо Кенни
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
2
3
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
4
50%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0
Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2
Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0
Результаты матчей
Падерборн
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Берендт Бриан
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1