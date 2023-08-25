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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 13475
Падерборн
1:2
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
12' Желтая карточка
Редондо Кенни
32' Желтая карточка
Эльведи Ян
48' Желтая карточка
Kai Klefisch
0:1
59' Гол
Риттер Марлон
0:2
65' Гол
Ахе Рагнар
67' Желтая карточка
Laurin Curda
1:2
73' Гол
Муслия Флоран
90' Желтая карточка
Краль Юлиан
90' Желтая карточка
Нихус Юлиан
90' Желтая карточка
Бойд Терренс
90'+10

Ход матча

12'
 
Редондо Кенни
32'
 
Эльведи Ян
45'
Sirlord Conteh
Бильбия Филип
 
45'
 
Тачи Ричмонд
Редондо Кенни
48'
Kai Klefisch
 
59'
0:1
Риттер Марлон
65'
0:2
Ахе Рагнар
(Тачи Ричмонд)
67'
Laurin Curda
 
70'
Гримальди Адриано
Лайпертц Роберт
 
70'
Обермайр Рафаэль
Laurin Curda
 
70'
Кинсомби Давид
Kai Klefisch
 
71'
 
Бойд Терренс
Ахе Рагнар
73'
Муслия Флоран
(Обермайр Рафаэль)
1:2
74'
 
Ганслик Даниэль
Риттер Марлон
76'
Niclas Nadj
Клаас Себастьян
 
87'
 
Сольдо Никола
Рашль Тобиас
90'
 
Краль Юлиан
90'
 
Нихус Юлиан
90'
 
Бойд Терренс

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 619 Количество передач 260
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
24
Хеуэр
Яннис
33
Marcel
Hoffmeier
19
Эзеквем
Кимберли
22
Mattes
Hansen
27
Kai
Klefisch
26
Клаас
Себастьян
30
Муслия
Флоран
13
Лайпертц
Роберт
7
Бильбия
Филип
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
9
Ахе
Рагнар
Падерборн
4-2-3-1
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Падерборн
Кайзерслаутерн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:4
Б2
1:0
ТМС
2:3
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.57
0.4

Среднее время на гол

157
225

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.29

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.92
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
98

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 2 0.5
Sirlord Conteh 1 0.25
Хеуэр Яннис 1 0.25
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Обермайр Рафаэль 0 0
Бильбия Филип 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 3 0.75
Циммер Жан 1 0.25
Риттер Марлон 1 0.25
Краус Кевин II 1 (1) 0.25
Редондо Кенни 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Тачи Ричмонд 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 2 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Платте Феликс 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Нихус Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Риттер Марлон 1 0
Редондо Кенни 1 0
Эльведи Ян 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
3
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
4
50%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0
Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2
Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0

Результаты матчей

Падерборн
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
3.
Магдебург
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
7.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 2 4
10.
Фортуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Оснабрюк
 3 0 1 2 5 - 7 1
18.
Герта
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ганза
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Берендт Бриан 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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