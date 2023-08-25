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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Шальке 04
0:2
Второй тайм: 90+'
Хольштайн Киль
0'
0:1
15' Гол
Пихлер Бенедикт
17' Желтая карточка
Оуведжан Томас
39' Красная карточка
Шалленберг Рон
43' Желтая карточка
Зандер Филипп
0:2
59' Гол
Матино Сюто

Ход матча

15'
0:1
Пихлер Бенедикт
17'
Оуведжан Томас
 
39'
Шалленберг Рон
 
41'
Темпельман Лино
Keke Topp
 
43'
 
Зандер Филипп
46'
Мюллер Джоуи
Оуведжан Томас
 
46'
Yusuf Kabadayi
Зегуйн Пауль
 
59'
0:2
Матино Сюто
(Роте Том)
64'
 
Беккер Тимо
Порат Финн
64'
 
Холтби Льюис
Скрибски Стивен
73'
 
Nicolai Remberg
Матино Сюто
73'
 
Фридьонссон Хольмберт
Пихлер Бенедикт
73'
Идризи Бленди
Латца Данни
 
76'
Кодзуки Соитиро
Форсан Эудраого
 
90'
 
Aurel Wagbe
Роте Том

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Хольштайн Киль
99.20
4.00
3.55
Все Коэффициенты
32
Мюллер
Мариус
41
Матричани
Хеннинг
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
8
Латца
Данни
43
Форсан
Эудраого
9
Теродде
Симон
42
Keke
Topp
1
Вайнер
Тимон
15
Шульц
Марвин
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
7
Скрибски
Стивен
8
Порат
Финн
16
Зандер
Филипп
6
Marko
Ivezic
18
Роте
Том
9
Пихлер
Бенедикт
13
Матино
Сюто
Шальке 04
4-3-3
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Шальке 04
Хольштайн Киль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:3
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 2 0.5
Караман Кенан 1 0.25
Оуведжан Томас 1 0.25
Ласм Бриан 1 0.25
Форсан Эудраого 1 0.25
Шалленберг Рон 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 2 (1) 0.5
Скрибски Стивен 1 0.25
Фридьонссон Хольмберт 1 0.25
Пихлер Бенедикт 1 0.25
Зандер Филипп 1 0.25
Стернер Йонас 1 0.25
Роте Том 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 1 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Каминьски Марцин 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 1 0
Порат Финн 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Зандер Филипп 1 0
Роте Том 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хольштайн Киль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

0
2
Шальке 04
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3
Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1
Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2

Результаты матчей

Шальке 04
Хольштайн Киль

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2:0 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
3.
Магдебург
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Кайзерслаутерн
 2:1 4 2 0 2 6 - 8 6
7.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 2 4
10.
Фортуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Падерборн
 1:2 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Шальке 04
 0:2 4 1 0 3 6 - 8 3
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Оснабрюк
 3 0 1 2 5 - 7 1
18.
Герта
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шальке 04
 0:2 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ганза
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Кайзерслаутерн
 2:1 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Хольштайн Киль
 2:0 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Падерборн
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Кайзерслаутерн
 2:1 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Падерборн
 1:2 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шальке 04
 0:2 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Берендт Бриан 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Зандер Филипп получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Keke Topp уходит с поля. Темпельман Лино выходит вместо него
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    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Хольштайн Киль
    99.20
    4.00
    3.55
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    Хольштайн Киль
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