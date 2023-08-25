Тур: 4. Стадион: Фелтинс-Арена.
0:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
15' ГолПихлер Бенедикт
17' Желтая карточкаОуведжан Томас
39' Красная карточкаШалленберг Рон
43' Желтая карточкаЗандер Филипп
0:2
59' ГолМатино Сюто
Ход матча
15'
0:1
17'
39'
43'
59'
0:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
42
Keke
Topp
15
Шульц
Марвин
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Keke ToppНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Мюллер ДжоуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Райс Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
28 Aurel Wagbe
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Шальке 04
Хольштайн Киль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|2
|0.5
|Караман Кенан
|1
|0.25
|Оуведжан Томас
|1
|0.25
|Ласм Бриан
|1
|0.25
|Форсан Эудраого
|1
|0.25
|Шалленберг Рон
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.5
|Скрибски Стивен
|1
|0.25
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.25
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.25
|Зандер Филипп
|1
|0.25
|Стернер Йонас
|1
|0.25
|Роте Том
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
|Роте Том
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хольштайн Киль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
0
2
Шальке 04
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3
Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1
Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2
Результаты матчей
Шальке 04
Хольштайн Киль
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Берендт Бриан
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1