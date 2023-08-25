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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Факел
0:0
Второй тайм: 63'
Краснодар
0'
0:0
13' Не забитый пенальти
Кордоба Джон
56' Желтая карточка
Долгов Александр
Сафонов выручает команду (видео)...
Интервью Владислава Мастерного в...
Интервью Кади в перерыве матча (...
Кривцов попадает в перекладину (...
Кордоба не забил пенальти (видео...

Ход матча

13'
0:0
Кордоба Джон
46'
Якимов Вячеслав
Максимов Максим
 
46'
Долгов Александр
Моцпан Никита
 
56'
Долгов Александр
 
Прогнозы 189
Факел 23.3% (44)
X 8.5% (16)
Краснодар 68.3% (129)
0
выиграет Краснодар
"Краснодар" ещё ни разу не обыгрывал соперника, да и обидная потеря очков с "Локомотивом" скажется... Ещё
Павел Лавренов #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Краснодар
4.60
3.45
2.24
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гудиев
Виталий
2
Черов
Василий
47
Божин
Сергей
30
Кудряшов
Фёдор
88
Мастерной
Владислав
18
Мендель
Андрей
33
Квеквескири
Ираклий
10
Альшин
Ильнур
11
Моцпан
Никита
9
Максимов
Максим
14
Аппаев
Хызыр
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Кайо
Панталеао
4
Алонсо
Хуниор
33
Арутюнян
Георгий
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
9
Кордоба
Джон
20
Кади
Факел
3-4-3
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Факел
Краснодар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
45

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 3 0.5
Якимов Вячеслав 1 0.17
Долгов Александр 1 0.17
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Моцпан Никита 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 3 (2) 0.5
Кордоба Джон 2 0.33
Батчи Жоау 1 0.17
Кайо Панталеао 1 0.17
Ахметов Ильзат 1 0.17
Черников Александр 1 0.17

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 2 0
Черников Александр 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Ахметов Ильзат 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Факел
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4
Факел
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1
Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3
Краснодар
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0
Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2

Результаты матчей

Факел
Краснодар

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Факел
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Зенит
 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
9.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Пари НН
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Факел
 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Факел
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
11.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
15.
Факел
 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    62'
    Не принес никаких дивидендов угловой у ворот "Краснодара", но вот Кайо, вроде как, досталось там на стандарте, у ворот "быков". Помощь медиков потребуется. 
  • Опасный момент
    61'
    АППАЕВ! Ничего себе выстрел у 14-го номера "Факела"! Слева в чужой штрафной он оказался, вышел чуть ли не к лицевой и пробил в ближний угол. Сафонов снова в прекрасном прыжке спас свою команду.
  • 60'
    Полчаса играть остается в основное время соперникам. "Краснодар" пытается подобраться к воротам соперника, раз за разом проходя по флангам, но подачи, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
  • 58'
    Владеет мячом "Краснодар" на половине поля соперника, и активно освистывают южан собравшиеся на трибунах болельщики. Игра у нас получается далеко не самая активная сегодня.
  • Желтая карточка
    57'
    Долгов доигрался. В подкате срубил на газон Сперцяна седьмой номер "Факела", после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. 
  • 55'
    Батчи с левого фланга выполнял подачу на Кордобу, но навес был прямо в руки голкиперу. Снова на выходе сыграл вратарь "Факела" Гудиева. Сегодня киперы действуют выше всяческих похвал. 
  • 54'
    Квеквескири теперь на левом фланге получил снаряд, выполнил подачу в район 11-метровой отметки на Божина, которому было сложно подстроится к мячу и отметиться выстрелом. 
  • 53'
    Болельщики включились на стадионе. Активно гонят они вперед "Факел". Мне кажется, что сейчас мечтают они о том, чтобы их любимая команда одержала свою вторую победу в сезоне.
  • 51'
    Старались изо всех сил Волков и Черников на правом фланге заработать угловой удар, но в итоге 53-й номер "быков" упустил мяч за пределы поля. От ворот. 
  • Офсайд
    50'
    Якимов на левом фланге оказывается в офсайде. С небольшим запозданием рефери поднимает флажок, фиксируя положение "вне игры". 
  • Штанга
    49'
    АЛЬШИН! Как он не забивает? Классный момент был у "Факела", просто великолепный! С правого края пошла сейчас передача в центр штрафной. В касание 10-й номер "огнеопасных" пробивал по рамке, и Сафонов коленом отбил сферу в штангу. Матвей сыграл великолепно!
  • Замена
    47'
    Долгов и Якимов на поле появились у "Факела". Максимов и Моцпан пределы поля покинули. У "Краснодара", судя по всему, ротаций не было.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Две минуты переиграли в первом тайме соперники. Прозвучал свисток на перерыв. Счет пока в этой встрече не открыт. 0:0. 
  • 44'
    Отбивается вновь "Факел" после подачи стандарта в исполнении "быков". Много наступлений у южан по ходу встречи, и это только первый тайм. Но голов пока нет, хотя моментов была масса.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      43'
      Волков добрался до мяча у лицевой линии. Последовал прострел на ближнюю штангу, но защитник вынес сферу за лицевую линию. На угловой.
    • Опасный момент
      42'
      МОМЕНТИЩЕ! Аппаев на левом фланге получил мяч. Неожиданно он прострелил мяч на дальнюю штангу, и почему-то Максимов не рванул на этот пас, хотя передача была потенциально голевой. 
    • 40'
      Батчи отработал в обороне и сумел мяч для своей команды отвоевать. Позже ему в ногу врезался соперник. Был фол со стороны Аппаева, но мяч остался у "Краснодара", а потому игра не была остановлена. 
    • 39'
      Алонсо снова в атаке. Покатил он мяч на Сперцяна, который с левого края аккуратно подал на дальнюю штангу - прямо в руки Гудиеву тут мяч прилете.
    • 38'
      Алонсо в атаке сейчас попытался себя проявить. Откликался он на передачу партнера на левом фланге, но пас Батчи был в недодачу. В обороне отыграли до конца "факелоносцы". 
    • 37'
      Кривцов на правой бровке встретился с мячом. Выполнял он прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров в этой ситуации не оказалось.
    • 36'
      Менее 10 минут до конца первого тайма остается играть. Оба тренера на ногах. Все сосредоточены и жаждут более активного и результативного футбола. 
    • 34'
      "Факел" все чаще идет вперед. Аппаев снова с левого края выполнял передачу, и едва не добрался до снаряда Альшин. Но там на газоне Батчи лежит. Где-то игрок "Краснодара" столкнулся с оппонентом. Возникла пауза в игре. 
    • 33'
      Мастерной обошел на скорости Алонсо. В итоге игрок "Факела" прострелил мяч в центр, и в лучшей традиции оборонительной игры действует в подкате Кайо.
    • 32'
      Неудачно стандарт хозяева разыграли. Разгонял "Краснодар" контратаку по правому флангу, но Батчи уперся в защитников и не нашел путей для продолжения атаки своей команды. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Волков останавливает сейчас Альшина. Явно рукой игрока "Факела" оттолкнул от себя футболист "Краснодара". Опасный стандарт подадут "огнеопасные". 
    • 29'
      Пытался Квеквескири сейчас до мяча добраться, но Кайо уверенно в обороне отработал. Игрок "Краснодара" спокойно вынес сферу подальше от рамки.
    • Опасный момент
      28'
      МОМЕНТ! Батчи классно на левом фланге сумел убрать дважды защитника "Факела", после чего выполнил подачу на Кордобу. Тот в касание головой направил мяч в правый угол, и сфера едва не оказалась в сетке!
    • 26'
      Квеквескири взял на себя ответственность за удар. Нанес он выстрел с 24-х метров, но угодил в "стенку". Не удалось 33-му номеру направить мяч в "сетку".
    • Фол, нарушение
      25'
      Арутюнян фолит сейчас против Аппаева. Новый стандарт зарабатывают игроки "Краснодара". Готовится подача или удар? Сейчас посмотрим! В любом случае, устанавливается "стенка". 
    • 24'
      Давно уже на гол "Краснодар" наиграл. Просто град моментов создают южане у ворот соперника, и удивительно, как счет на табло так и остается ничейным.
    • 22'
      Сперцян нанес удар по воротам соперника со штрафного. С 22-х метров направлял Эдуард снаряд в сторону ворот, но взял намного выше створа!
    • Фол, нарушение
      21'
      С левого края пошел навес от Сперцяна. Отбивают сферу на линию штрафной, где фолят против Кордобы. Снова штрафной удар в пользу южан. 
    • Штанга
      20'
      МОМЕНТ! Кривцов с линии штрафной подкручивал мяч под перекладину. В итоге в эту самую планку Никита угодил, а добивание от Батчи пришлось в защитника. Снова угловой. 
    • 19'
      Получил Сперцян мяч на левом краю штрафной, после чего нанес выстрел в ближний угол, но угодил в игрока соперника, выскочившего под удар и заблокировавшего снаряд.
    • 18'
      "Краснодар" продолжает активно играть в атаке. Идет передача от Батчи на левый край, откуда Сперцяну не удается прострелить мяч в центр штрафной. Вынос.
    • Угловой
      16'
      Угловой подали сейчас игроки "Факела" с правого края. Моцпан выполнял навес в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл вратарь, который сыграл кулаками.
    • 15'
      Сперцян схватился за голову после того, как не забил Кордоба 11-метровый удар. Сам 10-й номер "Краснодара" в этом сезоне тоже не забивал, так что знает, какие сейчас чувства на душе у нападающего "быков". 
    • 14'
      Спокойно выбивают игроки "Краснодара" мяч сейчас из своей штрафной после подачи Аппаева. Защитники "быков" уверенно отработали в этой ситуации. 
    • Не забитый пенальти
      13'
      НЕТ ГОЛА! Это невероятно! Пробивает в правый от себя угол Кордоба, но угодил в штангу. На добивании играл сам Джон, но в статистику оно уже не пошло. Пенальти не реализован!
    • Пенальти!
      12'
      После просмотра эпизода Амелин указывает на "точку". 11-метровый удар назначил рефери практически сразу. Да и рука действительно имела место быть.
    • Видеоповтор
      11'
      В своей штрафной Моцпан сыграл рукой. Рефери Амелин не заметил ситуации, но судьи "ВАР" подозвали стража порядка к монитору. Сейчас будет принято судьбоносное решение. 
    • 9'
      Фол в центре поля. Батчи получил по ногам, после чего завалился на газон. Слишком жестко против него были нарушены правила. Снова в матче остановка произошла. 
    • 8'
      После подачи углового краснодарцы дважды по воротам соперника пробивали, но оба выстрела были заблокированы игроками воронежского клуба. 
    • Угловой
      7'
      Кордоба получил мяч в центре штрафной, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Угодил он в ногу защитнику, после чего сфера за лицевую линию улетела. 
    • 6'
      Кривцов с левого края отправлял мяч в штрафную воронежцев, но до снаряда никто из партнеров в этой ситуации не дотянулся. Слишком сильный заброс. 
    • 4'
      Черов с правого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но Максимов на левом краю до снаряда добраться не сумел. Сфера ушла за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      3'
      Сперцян сейчас играет в центре по мячу, но получает по ногам, падая на футбольный газон. Судья принимает решение остановить игру и назначить штрафной в пользу "Краснодара". 
    • 2'
      Футболисты "Факела" предстали сегодня на поле в бело-синих цветах, а игроки "Краснодара" предстали перед нами в черно-зеленом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Воронеже! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Кордоба Джон пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    • 89 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:0 Краснодар

    Исход игры
    Факел
    23.3% (44)
    Ничья
    8.5% (16)
    Краснодар
    68.3% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.36% (89)
    Меньше
    27.64% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (96)
    Нет
    21.95% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    31.7% (60)
    0:2 Краснодар
    7.4% (14)
    3:2 Факел
    5.3% (10)
    0:1 Краснодар
    5.3% (10)
    1:3 Краснодар
    4.2% (8)
    1:1 Ничья
    4.2% (8)
    2:3 Краснодар
    2.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (3)
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    Краснодар
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