Квеквескири теперь на левом фланге получил снаряд, выполнил подачу в район 11-метровой отметки на Божина, которому было сложно подстроится к мячу и отметиться выстрелом.

Батчи с левого фланга выполнял подачу на Кордобу, но навес был прямо в руки голкиперу. Снова на выходе сыграл вратарь "Факела" Гудиева. Сегодня киперы действуют выше всяческих похвал.

Долгов доигрался. В подкате срубил на газон Сперцяна седьмой номер "Факела", после чего увидел перед собой карточку желтого цвета.

Владеет мячом "Краснодар" на половине поля соперника, и активно освистывают южан собравшиеся на трибунах болельщики. Игра у нас получается далеко не самая активная сегодня.

Полчаса играть остается в основное время соперникам. "Краснодар" пытается подобраться к воротам соперника, раз за разом проходя по флангам, но подачи, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

АППАЕВ! Ничего себе выстрел у 14-го номера "Факела"! Слева в чужой штрафной он оказался, вышел чуть ли не к лицевой и пробил в ближний угол. Сафонов снова в прекрасном прыжке спас свою команду.

Не принес никаких дивидендов угловой у ворот "Краснодара", но вот Кайо, вроде как, досталось там на стандарте, у ворот "быков". Помощь медиков потребуется.

Долгов и Якимов на поле появились у "Факела". Максимов и Моцпан пределы поля покинули. У "Краснодара", судя по всему, ротаций не было.

АЛЬШИН! Как он не забивает? Классный момент был у "Факела", просто великолепный! С правого края пошла сейчас передача в центр штрафной. В касание 10-й номер "огнеопасных" пробивал по рамке, и Сафонов коленом отбил сферу в штангу. Матвей сыграл великолепно!

Якимов на левом фланге оказывается в офсайде. С небольшим запозданием рефери поднимает флажок, фиксируя положение "вне игры".

Старались изо всех сил Волков и Черников на правом фланге заработать угловой удар, но в итоге 53-й номер "быков" упустил мяч за пределы поля. От ворот.

Болельщики включились на стадионе. Активно гонят они вперед "Факел". Мне кажется, что сейчас мечтают они о том, чтобы их любимая команда одержала свою вторую победу в сезоне.

Отбивается вновь "Факел" после подачи стандарта в исполнении "быков". Много наступлений у южан по ходу встречи, и это только первый тайм. Но голов пока нет, хотя моментов была масса.

Две минуты переиграли в первом тайме соперники. Прозвучал свисток на перерыв. Счет пока в этой встрече не открыт. 0:0.

43' Волков добрался до мяча у лицевой линии. Последовал прострел на ближнюю штангу, но защитник вынес сферу за лицевую линию. На угловой.

42' МОМЕНТИЩЕ! Аппаев на левом фланге получил мяч. Неожиданно он прострелил мяч на дальнюю штангу, и почему-то Максимов не рванул на этот пас, хотя передача была потенциально голевой.

40' Батчи отработал в обороне и сумел мяч для своей команды отвоевать. Позже ему в ногу врезался соперник. Был фол со стороны Аппаева, но мяч остался у "Краснодара", а потому игра не была остановлена.

39' Алонсо снова в атаке. Покатил он мяч на Сперцяна, который с левого края аккуратно подал на дальнюю штангу - прямо в руки Гудиеву тут мяч прилете.

38' Алонсо в атаке сейчас попытался себя проявить. Откликался он на передачу партнера на левом фланге, но пас Батчи был в недодачу. В обороне отыграли до конца "факелоносцы".

37' Кривцов на правой бровке встретился с мячом. Выполнял он прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров в этой ситуации не оказалось.

36' Менее 10 минут до конца первого тайма остается играть. Оба тренера на ногах. Все сосредоточены и жаждут более активного и результативного футбола.

34' "Факел" все чаще идет вперед. Аппаев снова с левого края выполнял передачу, и едва не добрался до снаряда Альшин. Но там на газоне Батчи лежит. Где-то игрок "Краснодара" столкнулся с оппонентом. Возникла пауза в игре.

33' Мастерной обошел на скорости Алонсо. В итоге игрок "Факела" прострелил мяч в центр, и в лучшей традиции оборонительной игры действует в подкате Кайо.