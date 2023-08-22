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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Факел
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 51
Факел 21.6% (11)
X 3.9% (2)
Краснодар 74.5% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Краснодар
4.30
3.80
1.97
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Факел
Краснодар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
45

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 3 0.6
Якимов Вячеслав 1 0.2
Долгов Александр 1 0.2
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Моцпан Никита 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 3 (2) 0.6
Кордоба Джон 2 0.4
Батчи Жоау 1 0.2
Кайо Панталеао 1 0.2
Ахметов Ильзат 1 0.2
Черников Александр 1 0.2

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Мендель Андрей 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 2 0
Черников Александр 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Ахметов Ильзат 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Факел
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4
Факел
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1
Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3
Краснодар
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0
Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2

Результаты матчей

Факел
Краснодар

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Факел
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Зенит
 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
9.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Пари НН
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Факел
 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Факел Марков Евгений 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 51
    Факел 21.6% (11)
    X 3.9% (2)
    Краснодар 74.5% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Краснодар
    4.30
    3.80
    1.97
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Краснодар

    Исход игры
    Факел
    21.8% (12)
    Ничья
    3.6% (2)
    Краснодар
    74.5% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    40% (22)
    0:2 Краснодар
    10.9% (6)
    3:2 Факел
    5.5% (3)
    1:3 Краснодар
    5.5% (3)
    2:3 Краснодар
    3.6% (2)
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    Факел
    Краснодар
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