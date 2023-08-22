Тур: 6. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Факел
Краснодар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
45
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|3
|0.6
|Якимов Вячеслав
|1
|0.2
|Долгов Александр
|1
|0.2
|Альшин Ильнур
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Моцпан Никита
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|0.6
|Кордоба Джон
|2
|0.4
|Батчи Жоау
|1
|0.2
|Кайо Панталеао
|1
|0.2
|Ахметов Ильзат
|1
|0.2
|Черников Александр
|1
|0.2
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Марков Евгений
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|2
|0
|Черников Александр
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Факел
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
4
Факел
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1
Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3
Краснодар
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0
Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2
Результаты матчей
Факел
Краснодар
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Факел
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Факел
|Марков Евгений
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Краснодар
Исход игры
Факел
21.8% (12)
Ничья
3.6% (2)
Краснодар
74.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (34)
Меньше
22.73% (10)
Обе команды забьют
Да
77.27% (34)
Нет
22.73% (10)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
40% (22)
0:2 Краснодар
10.9% (6)
3:2 Факел
5.5% (3)
1:3 Краснодар
5.5% (3)
2:3 Краснодар
3.6% (2)
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