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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Лас-Пальмас
0:0
Перерыв
Реал Сосьедад
0'
44' Желтая карточка
Ле Норман Робен
45' Желтая карточка
Кардона Серхи

Ход матча

44'
 
Ле Норман Робен
45'
Кардона Серхи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 127
Лас-Пальмас 3.9% (5)
X 15% (19)
Реал Сосьедад 81.1% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Реал Сосьедад
4.70
3.35
2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
4
Суарес
Алехандро
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
21
Виера
Хонатан
9
Рамирес
Сандро
16
Каба
Сори
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
14
Кубо
Такефуса
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Барренечеа
Андер
23
Браис
Мендес
9
Фернандес
Карлос
Лас-Пальмас
4-5-1
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

П
0:1
П
2:2
П
0:1
П
4:1
П
0:1
КК
1:1
КК
2:1
П
2:0
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
97

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 1 (1) 0.33
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 1 0.33
Барренечеа Андер 1 0.33
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Альваро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Кардона Серхи 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1
Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Спортинг Хихон 1:1 Тенерифе - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Малага 2:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Кадис
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Севилья Гудель Неманья 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лас-Пальмас" - "Реал Сосьедад" - 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Кардона в центре поля рывок Кубо остановил руками и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    45'
    Ле Норман на чужой половине поля сбил Каба и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    44'
    Субельдия в центральном круге подсел под Каба.
  • Угловой
    43'
    Браис Мендес от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Мерино не удалось выиграть борьбу вверху.
  • Офсайд
    42'
    Мунир оказался в офсайде.
  • Угловой
    41'
    Ремиро кулаками выбил мяч от ворот после подачи Виеры от углового флага.
  • 40'
    Удар Мунира слева с четырнадцати метров заблокировал Де Норман.
  • Угловой
    39'
    Виера от углового флага навесил к ближней штанге, где Суаресу не удалось исполнить перевод в центр на партнёров.
  • 38'
    "Лас-Пальмас" с помощью коротких передач подошёл к чужой штрафной площади, но проникновение внутрь не произошло.
  • Фол, нарушение
    37'
    Фернандес на чужой половине поля толкнул в спину Суареса.
  • Офсайд
    36'
    Рамирес слева оказался в офсайде.
  • 34'
    "Лас-Пальмас" неспешно комбинирует на своей половине поля.
  • 33'
    Кардона раз за разом не позволяет Кубо разгонять атаки гостей на правом фланге. Редкий проход Такефусы завершился ударом от угла штрафной площади выше ворот.
  • 32'
    Луаодис справа сделал пас в штрафную площадь на Каба, чей прострел в центр защитники "Реал Сосьедада" заблокировали.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      31'
      Фернандес у центрального круга руками остановил МСармола.
    • Фол, нарушение
      30'
      Мкрино у центрального круга завалил на газон Луаодиса.
    • Фол, нарушение
      28'
      Мармол на чужой половине поля грубо подкатился под Фернандеса. Пока обошлось без предъявления карточек.
    • Опасный момент
      27'
      Рамирес слева вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Ремиро справился с ударом.
    • Угловой
      26'
      Виера от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч опустился после скидки Рамиреса на колено Мунира, который пробил с пары метров выше перекладины.
    • 24'
      В середине тайма вся борьба проходит у центрального круга. Соперники не позволяют друг другу продвигаться вперёд.
    • 23'
      Фернандес справа мог убежать один на один с голкипером, но Карлоса настигли защитники "Лас-Пальмаса" и мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      22'
      Барренечеа в центре поля сыграл рукой.
    • 21'
      Каба попытался справа проникнуть в штрафную площадь через "стеночку" с Виерой. Ответный пас Хонатана получился немного сильным.
    • 20'
      Араухо справа прошёл вперёд и неудачно исполнил заброс к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.
    • 19'
      Кубо навес справа исполнил не лучшим образом. Партнёры до мяча добраться не смогли.
    • 18'
      Постепенно "Реал Сосьедад" начинает увереннее действовать в центре поля. Впереди у гостей пока мало что получается.
    • Штанга
      16'
      Рамирес слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и откатил мяч к центр на Луаодиса. Энзо с восемнадцати метров пробил в дальний верхний угол, а Ремиро в прыжке сумел отбить мяч в перекладину.
    • 15'
      Ремиро вышел за пределы штрафной площади и поучаствовал в комбинировании с партнёрами.
    • 14'
      Браис Мендес справа прокинул мяч в штрафную площадь, но проскочить мимо Рамиреса сам не смог.
    • 13'
      "Лас-Пальмас" продолжает много контролировать мяч, но всё чаще отходит на свою половину поля.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мерино на чужой половине поля сбил Луаодиса.
    • Угловой
      11'
      Браис Мендес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Каба.
    • 10'
      Барренечеа слева отправил вперёд Муньоса, чей навес к воротам привёл к первому угловому удару в матче.
    • Фол, нарушение
      9'
      Субименди у центрального круга ударил по ногам Луаодиса.
    • 8'
      Рамирес слева выдал пас в центр на Каба, который засуетился и слишком долго готовился к удару. Защитники "Реал Сосьедада" мяч у Сори отобрали.
    • 7'
      Передачу Виеры налево в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Опасный момент
      6'
      Ремиро неудачно выбил мяч вперёд. Партнёры после перехвата быстро вывели слева к воротам Рамиреса, который с девяти метров пробил немного выше перекладины.
    • 5'
      "Лас-Пальмас" в первые минуты встречи лучше контролирует мяч. Ограничивается всё зоной у центрального круга.
    • 4'
      Барренечеа слева поучаствовал в отборе и прострелил к воротам. После небольшого рикошета мяч полетел в руки Вальесу.
    • Фол, нарушение
      3'
      Траоре в центре поля сзади коленом врезался в Рамиреса.
    • 2'
      "Лас-Пальмас" играет в жёлтых футболках и синих трусах, "Реал Сосьедад" - в полосатых бело-синих футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    3.9% (5)
    Ничья
    15% (19)
    Реал Сосьедад
    81.1% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    63.06% (70)
    Нет
    36.94% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    34.6% (44)
    0:1 Реал Сосьедад
    27.6% (35)
    1:1 Ничья
    15% (19)
    1:3 Реал Сосьедад
    3.9% (5)
    0:2 Реал Сосьедад
    3.1% (4)
    2:1 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
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