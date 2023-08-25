Ремиро кулаками выбил мяч от ворот после подачи Виеры от углового флага.

Браис Мендес от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Мерино не удалось выиграть борьбу вверху.

Субельдия в центральном круге подсел под Каба.

Ле Норман на чужой половине поля сбил Каба и получил жёлтую карточку.

Кардона в центре поля рывок Кубо остановил руками и получил жёлтую карточку.

Луаодис справа сделал пас в штрафную площадь на Каба, чей прострел в центр защитники "Реал Сосьедада" заблокировали.

Кардона раз за разом не позволяет Кубо разгонять атаки гостей на правом фланге. Редкий проход Такефусы завершился ударом от угла штрафной площади выше ворот.

"Лас-Пальмас" неспешно комбинирует на своей половине поля.

Фернандес на чужой половине поля толкнул в спину Суареса.

"Лас-Пальмас" с помощью коротких передач подошёл к чужой штрафной площади, но проникновение внутрь не произошло.

Виера от углового флага навесил к ближней штанге, где Суаресу не удалось исполнить перевод в центр на партнёров.

Араухо справа прошёл вперёд и неудачно исполнил заброс к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.

Каба попытался справа проникнуть в штрафную площадь через "стеночку" с Виерой. Ответный пас Хонатана получился немного сильным.

Фернандес справа мог убежать один на один с голкипером, но Карлоса настигли защитники "Лас-Пальмаса" и мяч выбили.

В середине тайма вся борьба проходит у центрального круга. Соперники не позволяют друг другу продвигаться вперёд.

Виера от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч опустился после скидки Рамиреса на колено Мунира, который пробил с пары метров выше перекладины.

Рамирес слева вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Ремиро справился с ударом.

Мармол на чужой половине поля грубо подкатился под Фернандеса. Пока обошлось без предъявления карточек.

Мкрино у центрального круга завалил на газон Луаодиса.

19' Кубо навес справа исполнил не лучшим образом. Партнёры до мяча добраться не смогли.

18' Постепенно "Реал Сосьедад" начинает увереннее действовать в центре поля. Впереди у гостей пока мало что получается.

16' Рамирес слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и откатил мяч к центр на Луаодиса. Энзо с восемнадцати метров пробил в дальний верхний угол, а Ремиро в прыжке сумел отбить мяч в перекладину.

15' Ремиро вышел за пределы штрафной площади и поучаствовал в комбинировании с партнёрами.

14' Браис Мендес справа прокинул мяч в штрафную площадь, но проскочить мимо Рамиреса сам не смог.

13' "Лас-Пальмас" продолжает много контролировать мяч, но всё чаще отходит на свою половину поля.

12' Мерино на чужой половине поля сбил Луаодиса.

11' Браис Мендес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Каба.

10' Барренечеа слева отправил вперёд Муньоса, чей навес к воротам привёл к первому угловому удару в матче.

9' Субименди у центрального круга ударил по ногам Луаодиса.

8' Рамирес слева выдал пас в центр на Каба, который засуетился и слишком долго готовился к удару. Защитники "Реал Сосьедада" мяч у Сори отобрали.

7' Передачу Виеры налево в штрафную площадь соперники перехватили.

6' Ремиро неудачно выбил мяч вперёд. Партнёры после перехвата быстро вывели слева к воротам Рамиреса, который с девяти метров пробил немного выше перекладины.

5' "Лас-Пальмас" в первые минуты встречи лучше контролирует мяч. Ограничивается всё зоной у центрального круга.

4' Барренечеа слева поучаствовал в отборе и прострелил к воротам. После небольшого рикошета мяч полетел в руки Вальесу.

3' Траоре в центре поля сзади коленом врезался в Рамиреса.

2' "Лас-Пальмас" играет в жёлтых футболках и синих трусах, "Реал Сосьедад" - в полосатых бело-синих футболках и белых трусах.