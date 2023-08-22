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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Лас-Пальмас
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 43
Лас-Пальмас 7% (3)
X 9.3% (4)
Реал Сосьедад 83.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Реал Сосьедад
4.30
3.25
2.07
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

П
0:1
П
2:2
П
0:1
П
4:1
П
0:1
КК
1:1
КК
2:1
П
2:0
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
97

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 1 (1) 0.5
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 1 0.5
Барренечеа Андер 1 0.5
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Альваро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 2 0
Субименди Мартин 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1
Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Спортинг Хихон 1:1 Тенерифе - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Малага 2:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Кадис
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Севилья Гудель Неманья 2
Хетафе Митрович Стефан 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Лас-Пальмас 7% (3)
    X 9.3% (4)
    Реал Сосьедад 83.7% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Реал Сосьедад
    4.30
    3.25
    2.07
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    8.9% (4)
    Ничья
    11.1% (5)
    Реал Сосьедад
    80% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    44.4% (20)
    0:1 Реал Сосьедад
    20% (9)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    0:2 Реал Сосьедад
    6.7% (3)
    2:1 Лас-Пальмас
    4.4% (2)
    1:3 Реал Сосьедад
    4.4% (2)
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    Реал Сосьедад
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