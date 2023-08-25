"Аль-Фатех" старается начинать атаки через короткий пас, "Аль-Наср" высоко прессингует и вынуждает соперника ошибаться.

Через Тельо хозяева попытались выбраться в атаку, однако испанец оказался в положении "вне игры" на левом фланге.

Отавио после прострела с правого фланга пробивает с ближнего угла вратарской, однако мяч попадает в сетку с внешней стороны!

Новая атака "Аль-Насра" завершается ударом Роналду из пределов штрафной - Ринне отбивает мяч, летевший под перекладину!

Вслед за штрафным на правом фланге Брозович подает угловой, однако "стандарты" без Талиски идут не очень здорово.

Батна входит в штрафную с правого края, убирает на замахе соперника и простреливает во второй темп, однако защитники мяч выбивают.

Мане накручивает соперника на правом краю штрафной и простреливает на Роналду, который пробивает метров с восьми, однако Ринне спасает свои ворота!

17' Брозович с углового низом посылает мяч в штрафную, однако удается обороне "Аль-Фатеха" разрядить обстановку.

16' В прошлом сезоне на поле соперника "Аль-Наср" спас ничью благодаря голу Роналду с пенальти в компенсированное время - 2:2. Тот гол стал первым для португальца на Ближнем Востоке.

14' Гариб играет в "стенку" с Брозовичем и остро простреливает с левого края штрафной, но на дальней штанге Мане не оказалось.

13' Роналду после навеса с правого фланга сумел пробить головой, однако мяч прошел мимо створа.

12' Мане получает мяч на правом краю штрафной от Отавио, однако защитник довольно легко останавливает сенегальца.

11' Отавио жестковато встречает на чужой половине поля Петроса, пока рефери обходится без карточки.

9' Брозович с углового исполняет подачу в направлении Роналду, однако португальца на втором этаже опережают.