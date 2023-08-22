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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Аль-Фатех
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 40
Аль-Фатех 10% (4)
X 10% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд 80% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Фатех
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
6.00
5.00
1.53
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аль-Фатех
Аль-Наср Эр-Рияд

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМС
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Среднее время на гол

101
81

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.56
1.11

Среднее время на гол

35
81

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.72
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фатех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Кристиан 2 (1) 1
Батна Мурад 1 0.5
Аль-Бураикан Фирас 1 0.5
Селараян Лукас 0 0
Бендебка Софиан 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 1 0.5
Аль-Хассан Али 0 0

Карточки

Аль-Фатех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Зубайди Али 1 0
Аль-Фухаид Мохаммед 1 0
Аль-Юсиф Абдулла 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0

Результаты матчей

Аль-Фатех
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Аль-Фатех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Аль-Фатех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фатех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль Ахдоуд - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Уйпешт - Аль-Фатех 0:1
Пушкаш-Академия - Аль-Фатех 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Фатех - Дамак 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Аль-Фатех - Аль-Адаль 2:4 Аль-Фейха - Аль-Фатех 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:0 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Фатех - Аль-Халидж 2:0 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Таи 2:3 Аль-Фатех - Аль-Батин 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1

Результаты матчей

Аль-Фатех
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Фатех
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Аль-Иттифак
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Аль-Таавун Бурайда
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Аль-Фатех
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Аль-Фейха
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Аль-Рияд
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Абха
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Аль-Таи
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Дамак
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Аль Ахдоуд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Аль-Раед Бурайда
 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Аль-Халидж
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Аль-Хазм
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Фейха
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Вахда Мекка
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Таи
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Абха
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аль-Фатех
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Дамак
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль Ахдоуд
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Таавун Бурайда
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аль-Фатех
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Аль Ахдоуд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Фейха
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Абха
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аль-Вахда Мекка
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аль-Таи
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 3
Аль-Иттихад Джидда Коронадо Игор 2 (1)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 2 (1)
Аль-Фейха Сакала Фэшн 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль Ахдоуд Кольядо Алекс 1 1
Аль-Фейха Цимирот Гойко 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 2
Аль-Таавун Бурайда Алояри Абдулмалик 2
Аль-Фейха Стойкович Владимир 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 40
    Аль-Фатех 10% (4)
    X 10% (4)
    Аль-Наср Эр-Рияд 80% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Фатех
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    6.00
    5.00
    1.53
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Фатех
    10% (4)
    Ничья
    10% (4)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    80% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (28)
    Меньше
    24.32% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    55% (22)
    2:1 Аль-Фатех
    7.5% (3)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.5% (3)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    5% (2)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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