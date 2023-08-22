Тур: 3. Стадион: Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium.
Позже
История личных встреч
Аль-Фатех
Аль-Наср Эр-Рияд
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Среднее время на гол
101
81
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.56
1.11
Среднее время на гол
35
81
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.72
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Фатех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Кристиан
|2 (1)
|1
|Батна Мурад
|1
|0.5
|Аль-Бураикан Фирас
|1
|0.5
|Селараян Лукас
|0
|0
|Бендебка Софиан
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|1
|0.5
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Карточки
Аль-Фатех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Зубайди Али
|1
|0
|Аль-Фухаид Мохаммед
|1
|0
|Аль-Юсиф Абдулла
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Фатех
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Аль-Фатех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Аль-Фатех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Фатех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль Ахдоуд - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Уйпешт - Аль-Фатех 0:1
Пушкаш-Академия - Аль-Фатех 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Фатех - Дамак 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Аль-Фатех - Аль-Адаль 2:4 Аль-Фейха - Аль-Фатех 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:0 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Фатех - Аль-Халидж 2:0 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Таи 2:3 Аль-Фатех - Аль-Батин 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1
Результаты матчей
Аль-Фатех
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Фатех
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|3
|Аль-Иттихад Джидда
|Коронадо Игор
|2 (1)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|2 (1)
|Аль-Фейха
|Сакала Фэшн
|2 (1)
|Аль Ахдоуд
|Кольядо Алекс
|1 1
|Аль-Фейха
|Цимирот Гойко
|2
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|2
|Аль-Таавун Бурайда
|Алояри Абдулмалик
|2
|Аль-Фейха
|Стойкович Владимир
|1
Прогнозы на матч Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Фатех
10% (4)
Ничья
10% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
80% (32)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (28)
Меньше
24.32% (9)
Обе команды забьют
Да
81.08% (30)
Нет
18.92% (7)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
55% (22)
2:1 Аль-Фатех
7.5% (3)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
7.5% (3)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
5% (2)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
5% (2)
1:1 Ничья
5% (2)
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