Тур: 5. Стадион: Жемплин.
0'
0:1
36' ГолМедвед Жан
0:2
41' Гол в свои воротаМарьянович Саша
63' Желтая карточкаBoris Turcak
67' Желтая карточкаГоликов Александр
75' Желтая карточкаFranck Bahi
90'+4
Ход матча
36'
0:1
41'
0:2
63'
75'
12
Franck
Bahi
22
Кира
Матуш
20
Кривак
Ян
10
Boris
Turcak
19
Фабиш
Лукаш
24
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
40 Сова ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Petrus
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Boris TurcakПолузащитник
-
19 Фабиш ЛукашПолузащитник
-
24 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Михаловце
Кошице
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|1
|0.25
|Медвед Жан
|1
|0.25
|Marcel Vasil
|1
|0.25
|Boris Turcak
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|3
|0
|Boris Turcak
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Jan Mizerak
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Кошице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
0
Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3
Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2 Казинцбарцика - Михаловце 0:3 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:0
Кошице
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1
Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0 Дунайcка Cтреда - Кошице 2:1 Ньиредьхаза - Кошице 1:1
Результаты матчей
Михаловце
Кошице
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|3 (1)
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Жилина
|Илько Патрик
|2 (2)
|Кошице
|Голиков Александр
|3
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3
|Железярне Подбрезова
|Байо Махмуду
|3
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|1 1