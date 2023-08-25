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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Михаловце
0:2
Конец матча
Кошице
0'
0:1
36' Гол
Медвед Жан
0:2
41' Гол в свои ворота
Марьянович Саша
63' Желтая карточка
Boris Turcak
67' Желтая карточка
Голиков Александр
75' Желтая карточка
Franck Bahi
90'+4
1
Сараз
Беньямин
15
Марьянович
Саша
5
Polydefkis
Volanakis
2
Lukas
Simko
66
Беднар
Мартин
12
Franck
Bahi
91
Карасюк
Роман
7
Daniel
Pavuk
27
Стайнгубел
Кристиан
9
Matus
Marcin
11
Issa
Adekunle
22
Кира
Матуш
17
Голиков
Александр
18
Шинделарж
Мартин
7
Jan
Mizerak
20
Кривак
Ян
34
Грессак
Лукас
10
Boris
Turcak
19
Фабиш
Лукаш
24
Фашко
Михал
9
Пачинда
Эрик
55
Медвед
Жан
Михаловце
5-3-2
Кошице
4-2-3-1

История личных встреч

Михаловце
Кошице

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Р
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 1 0.25
Медвед Жан 1 0.25
Marcel Vasil 1 0.25
Boris Turcak 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 2 0
Беднар Мартин 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 3 0
Boris Turcak 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Кесе Кристи 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Jan Mizerak 1 0
Галлович Давид 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Кошице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0
Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3
Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2 Казинцбарцика - Михаловце 0:3 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:0
Кошице
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1
Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0 Дунайcка Cтреда - Кошице 2:1 Ньиредьхаза - Кошице 1:1

Результаты матчей

Михаловце
Кошице

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
Железярне Подбрезова
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Тренчин
 4 3 0 1 10 - 7 9
4.
ДАК
 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Дукла Банска-Бистрица
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Спартак Трнава
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Ружомберок
 4 1 1 2 5 - 9 4
10.
Скалица
 4 1 0 3 5 - 6 3
11.
Злате Моравце
 4 0 1 3 1 - 6 1
12.
Михаловце
 4 0 1 3 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Жилина
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Тренчин
 2 1 0 1 4 - 6 3
8.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Злате Моравце
 2 0 0 2 0 - 3 0
12.
Ружомберок
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 3 (1)
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Тренчин Rahim Ibrahim 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Жилина Илько Патрик 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 3
Тренчин Бариш Дамьян 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Железярне Подбрезова Байо Махмуду 3
Спартак Трнава Желькович Адриан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 41'
      Г О О О О Л - Марьянович Саша уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 36'
      Борис Турчак сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Медвед Жан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Михаловце 0:2 Кошице онлайн

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