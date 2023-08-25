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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Во 2-м туре чемпионата Германии "РБ Лейпциг" сыграет в родных стенах против "Штутгарта". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.