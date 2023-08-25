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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
РБ Лейпциг
 
Позже
Штутгарт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 128
РБ Лейпциг 94.5% (121)
X 4.7% (6)
Штутгарт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Штутгарт
1.60
5.44
8.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
7
Ольмо
Дани
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
25
Эглофф
Лилиан
16
Каразор
Атакан
14
Мвумпа
Силас
10
Чжон
Ву-Ён
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
РБ Лейпциг
4-4-2
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Штутгарт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.4
0.2

Среднее время на гол

225
450

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
112

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольмо Дани 1 1
Опенда Лои 1 1
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 2 2
Мвумпа Силас 2 2
Загаду Дан-Аксель 1 1
Штенцель Паскаль 0 0
Фюрих Крис 0 0
Ито Хироки 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загаду Дан-Аксель 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2
РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2
Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Штутгарт

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
4.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 3
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Свенссон Бо 1
Майнц Да Коста Данни 1
Майнц Кор Доминик 1
Унион Берлин Бехренс Кевин 1
Вердер Дукш Марвин 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Во 2-м туре чемпионата Германии "РБ Лейпциг" сыграет в родных стенах против "Штутгарта". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Штутгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2023, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Вилленборг Франк

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Штутгарт

Исход игры
РБ Лейпциг
94.6% (122)
Ничья
4.7% (6)
Штутгарт
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.37% (75)
Меньше
33.63% (38)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
39.5% (51)
2:0 РБ Лейпциг
20.2% (26)
3:1 РБ Лейпциг
13.2% (17)
1:0 РБ Лейпциг
6.2% (8)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:2 РБ Лейпциг
2.3% (3)
4:2 РБ Лейпциг
1.6% (2)
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