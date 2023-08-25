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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Челси
 
Позже
Лутон Таун
Прогнозы 138
Челси 92% (127)
X 2.9% (4)
Лутон Таун 5.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Лутон Таун
1.30
7.00
14.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
8
Фернандес
Энцо
23
Галлахер
Конор
25
Кайседо
Мойсес
21
Чилуэлл
Бен
7
Стерлинг
Рахим
15
Джексон
Николас
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
4
Локьер
Том
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
6
Баркли
Росс
13
Накамба
Марвелус
14
Чон
Тахит
26
Джайлз
Райан
9
Моррис
Карлтон
11
Адебайо
Элайджа
Челси
3-5-2
Лутон Таун
3-5-2

История личных встреч

Челси
Лутон Таун

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:3
К
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дисаси Аксель 1 0.5
Чуквуэмека Карни 1 0.5
Чилуэлл Бен 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 1 (1) 1

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуквуэмека Карни 2 0
Джексон Николас 2 0
Дисаси Аксель 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Мадс 1 0
Каборе Исса 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0
Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2
Лутон Таун
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2
Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1

Результаты матчей

Челси
Лутон Таун

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Челси
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Откроет очередной тур АПЛ интересный поединок, в гости к лондонскому "Челси" приедет дебютант лиги "Лутон Таун". Комментировать игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лутон Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2023, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

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Прогнозы 138
Челси 92% (127)
X 2.9% (4)
Лутон Таун 5.1% (7)
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Челси
Ничья
Лутон Таун
1.30
7.00
14.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси - Лутон Таун

Исход игры
Челси
91.5% (129)
Ничья
3.5% (5)
Лутон Таун
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
40% (44)
Меньше
60% (66)
Обе команды забьют
Да
23.64% (26)
Нет
76.36% (84)
Популярный счёт
2:0 Челси
40.4% (57)
3:0 Челси
12.8% (18)
2:1 Челси
8.5% (12)
3:1 Челси
7.8% (11)
1:0 Челси
5% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:0 Челси
1.4% (2)
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