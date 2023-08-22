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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Челси
 
Позже
Лутон Таун
Прогнозы 41
Челси 100% (41)
X 0% (0)
Лутон Таун 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Лутон Таун
1.26
6.90
12.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Лутон Таун

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:3
К
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дисаси Аксель 1 0.5
Чуквуэмека Карни 1 0.5
Чилуэлл Бен 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 1 (1) 1

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуквуэмека Карни 2 0
Джексон Николас 2 0
Дисаси Аксель 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Мадс 1 0
Каборе Исса 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0
Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2
Лутон Таун
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2
Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1

Результаты матчей

Челси
Лутон Таун

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Челси
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лутон Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 41
    Челси 100% (41)
    X 0% (0)
    Лутон Таун 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Лутон Таун
    1.26
    6.90
    12.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Лутон Таун онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси - Лутон Таун

    Исход игры
    Челси
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Лутон Таун
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (15)
    Меньше
    62.5% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (10)
    Нет
    75% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    53.5% (23)
    3:0 Челси
    14% (6)
    2:1 Челси
    11.6% (5)
    3:1 Челси
    9.3% (4)
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    Челси
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