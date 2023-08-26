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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Модена
1:0
Конец матча
Асколи
0'
22' Желтая карточка
Коттали Маттео
45' Желтая карточка
Erdis Kraja
1:0
60' Гол
Стриццоло Лука
90' Красная карточка
Кваранта Данило
90'+9

Ход матча

22'
Коттали Маттео
 
45'
 
Erdis Kraja
56'
Стриццоло Лука
Бонфанти Николас
 
60'
Стриццоло Лука
(Манкони Якопо)
1:0
61'
 
Фальцерано Марчелло
Миллико Винченцо
61'
 
Манцари Джакомо
Erdis Kraja
67'
Фальчинелли Диего
Манкони Якопо
 
67'
Гарджуло Марио
Тремолада Лука
 
79'
 
Гнаоре Эдди
Калигара Фабрицио
79'
 
Дионизи Федерико
Родригес Пабло
86'
 
Simon D'Uffizi
Патрицио Масини
90'
Понси Фабио
Палумбо Антонио
 
90'
Edoardo Duca
Коттали Маттео
 
90'
 
Кваранта Данило

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 485 Количество передач 392
  • 55 Владение мячом, % 45
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
17
Манкони
Якопо
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
8
Джоване
Самуэль
10
Калигара
Фабрицио
6
Erdis
Kraja
73
Патрицио
Масини
99
Родригес
Пабло
7
Миллико
Винченцо
90
Мендеш
Педру
Модена
4-3-1-2
Асколи
4-3-2-1

История личных встреч

Модена
Асколи

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
2:3
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
3:0
СB
2:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 1 1
Манкони Якопо 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коттали Маттео 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 1 1
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Калигара Фабрицио 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0

Результаты матчей

Модена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Асколи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Модена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Асколи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1
Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1
Асколи
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2
Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0

Результаты матчей

Модена
Асколи

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Модена
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Козенца
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Специя Моро Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Зюйдтироль Мазиелло Андреа 2
ФералпиСало Чеппители Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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