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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Комо
2:2
Конец матча
Реджо-Аудаче
0'
1:0
4' Гол
Иоанну Николас
2:0
47' Гол
Черри Альберто
2:1
54' Гол
Петтинари Стефано
60' Желтая карточка
Alessandro Marcandalli
81' Желтая карточка
Коне Бенджамин
83' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
90' Желтая карточка
Мустафа Сулиман
2:2
90' Пенальти
Видо Лука
90' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
90'+6

Ход матча

4'
Иоанну Николас
(Иовин Алессио)
1:0
47'
Черри Альберто
(Иовин Алессио)
2:0
54'
2:1
Петтинари Стефано
59'
Коне Бенджамин
Иовин Алессио
 
59'
Liam Kerrigan2
Чаджиа Мутир
 
60'
 
Alessandro Marcandalli
63'
 
Кабаши Элвис
Чигарини Лука
63'
 
Natan Girma
Нарди Филиппо
73'
Мустафа Сулиман
Черри Альберто
 
73'
Верди Симоне
Абильдгор Оливер
 
78'
 
Видо Лука
Ланини Эрик
78'
 
Вергара Антонио
Портанова Маноло
80'
Сала Марко
Иоанну Николас
 
81'
Коне Бенджамин
 
83'
Беллемо Алессандро
 
89'
 
Muhamed Varela Djamanca
Петтинари Стефано
90'
Мустафа Сулиман
 
90'
2:2
Видо Лука
90'
 
Бьянко Алессандро

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 315 Количество передач 484
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шемпер
Адриан
80
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
7
Чаджиа
Мутир
10
Кутроне
Патрик
27
Черри
Альберто
22
Барди
Франческо
15
Фьямоцци
Риккардо
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
24
Нарди
Филиппо
8
Чигарини
Лука
42
Бьянко
Алессандро
90
Портанова
Маноло
23
Петтинари
Стефано
10
Ланини
Эрик
Комо
4-3-1-2
Реджо-Аудаче
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 1 0.5
Иоанну Николас 1 0.5
Иовин Алессио 0 0
Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтинари Стефано 1 0.5
Видо Лука 1 (1) 0.5

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллемо Алессандро 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянко Алессандро 2 0
Чигарини Лука 1 0
Alessandro Marcandalli 1 0
Natan Girma 1 0

Результаты матчей

Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1
Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0
Реджо-Аудаче
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 поражение
Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2

Результаты матчей

Комо
Реджо-Аудаче

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Комо
Реджо-Аудаче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Козенца
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Специя Моро Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Зюйдтироль Мазиелло Андреа 2
ФералпиСало Чеппители Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Иовин Алессио сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Иоанну Николас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Комо 2:2 Реджо-Аудаче онлайн

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