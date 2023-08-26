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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Парма
2:0
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
2' Пенальти
Бенедычак Адриан
11' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио
35' Желтая карточка
Фраре Доменико
2:0
48' Гол
Бернабе Адриан
56' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
90'+7

Ход матча

2'
Бенедычак Адриан
1:0
11'
 
Мастрантонио Валерио
35'
 
Фраре Доменико
46'
Бегич Тьяс
Бонни Анж-Йоан
 
46'
Бернабе Адриан
Зом Симон
 
48'
Бернабе Адриан
(Бегич Тьяс)
2:0
56'
Эрнани Азеведо
 
58'
 
Кассано Клаудио
Мастрантонио Валерио
59'
 
Сальви Алессандро
Кариссони Лоренцо
60'
Михэйлэ Валентин
Партипило Антони
 
68'
 
Пандольфи Лука
Andrea Magrassi
68'
 
Маистрелло Томми
Filippo Pittarello
69'
Чолак Антонио-Мирко
Эрнани Азеведо
 
79'
 
Корнвиг Эмиль
Francesco Amatucci
83'
Загаритис Василиос
Бенедычак Адриан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 348 Количество передач 535
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
3
Осорио
Йордан
26
Кулибали
Войо
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
21
Партипило
Антони
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
15
Фраре
Доменико
26
Паван
Никола
98
Federico
Giraudo
5
Мастрантонио
Валерио
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
16
Вита
Алессио
9
Andrea
Magrassi
11
Filippo
Pittarello
Парма
4-2-3-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Читтаделла

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
3:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернабе Адриан 2 1
Бенедычак Адриан 2 (2) 1
Ман Деннис 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Francesco Amatucci 1 0.5

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 1 0
Ман Деннис 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 1 0
Кариссони Лоренцо 1 0
Фраре Доменико 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Francesco Amatucci 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0
Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0
Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2

Результаты матчей

Парма
Читтаделла

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Парма
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Козенца
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Специя Моро Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Зюйдтироль Мазиелло Андреа 2
ФералпиСало Чеппители Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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