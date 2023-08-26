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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ФералпиСало
0:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
0:1
23' Гол
Одогву Рафаэль
32' Желтая карточка
Компаньон Маттиа
40' Желтая карточка
Чеппители Лука
42' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
64' Желтая карточка
Одогву Рафаэль
0:2
82' Гол
Silvio Merkaj
85' Желтая карточка
Simone Davi
90'+8

Ход матча

23'
0:1
Одогву Рафаэль
(Раути Никола)
32'
Компаньон Маттиа
 
40'
Чеппители Лука
 
42'
 
Мазиелло Андреа
46'
 
Silvio Merkaj
Раути Никола
46'
 
Бро Жереми
Raphael Kofler
55'
Alessandro Pilati
Чеппители Лука
 
63'
Ди Мольфетта Давиде
Сау Марко
 
63'
Феличи Маттиа
Компаньон Маттиа
 
64'
 
Одогву Рафаэль
72'
 
Lorenzo Lonardi
Одогву Рафаэль
77'
 
Emanuele Pecorino
Ровер Маттео
81'
Бутич Карло
Denis Hergheligiu
 
81'
Mattia Tonetto
Мартелла Бруно
 
82'
0:2
Silvio Merkaj
(Казираги Даниэль)
85'
 
Simone Davi

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 613 Количество передач 320
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
6
Loris
Bacchetti
87
Мартелла
Бруно
27
Denis
Hergheligiu
21
Карраро
Федерико
8
Davide
Balestrero
14
Компаньон
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
25
Сау
Марко
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
55
Мазиелло
Андреа
5
Винетот
Кевин
24
Simone
Davi
18
Ровер
Маттео
28
Raphael
Kofler
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
23
Раути
Никола
90
Одогву
Рафаэль
ФералпиСало
4-3-3
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

ФералпиСало
Зюйдтироль

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:3
СC
1:0
СC
1:1
СC
0:2
СC
0:1
СC
1:0
СC
1:1
СC
2:3
СC
3:2
СC
2:1
ЛП
1:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
4:1
КИЛП
0:2
ППД
1:3
ППД
3:2
ППД
3:1
ППД
3:0
КИЛП
1:2
СCB
2:0
СCB
0:0

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.92

Среднее время на гол

67
98

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.33
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

67
74

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 2 (2) 1
Одогву Рафаэль 2 1
Silvio Merkaj 1 0.5
Раути Никола 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Davide Balestrero 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 2 0
Одогву Рафаэль 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
ФералпиСало
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1
Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4 ФералпиСало - Порденоне 1:1 Санджулиано Сити - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Арциньяно 1:0 Про Верчелли - ФералпиСало 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Зюйдтироль

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Козенца
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Специя Моро Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Зюйдтироль Мазиелло Андреа 2
ФералпиСало Чеппители Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список
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