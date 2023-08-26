Тур: 2. Стадион: Лино Турина.
0:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолОдогву Рафаэль
32' Желтая карточкаКомпаньон Маттиа
40' Желтая карточкаЧеппители Лука
42' Желтая карточкаМазиелло Андреа
64' Желтая карточкаОдогву Рафаэль
0:2
82' ГолSilvio Merkaj
85' Желтая карточкаSimone Davi
90'+8
Ход матча
23'
0:1
32'
40'
42'
64'
82'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
613 Количество передач 320
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
25
Сау
Марко
24
Simone
Davi
18
Ровер
Маттео
21
Тайт
Фабиан
23
Раути
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Brayan Gjyla
-
-
-
-
Главный тренер: Векки Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
ФералпиСало
Зюйдтироль
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.33
0.92
Среднее время на гол
67
98
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.21
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
67
74
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|2 (2)
|1
|Одогву Рафаэль
|2
|1
|Silvio Merkaj
|1
|0.5
|Раути Никола
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Davide Balestrero
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Одогву Рафаэль
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
ФералпиСало
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1
Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4 ФералпиСало - Порденоне 1:1 Санджулиано Сити - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Арциньяно 1:0 Про Верчелли - ФералпиСало 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Зюйдтироль
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|2
|Парма
|Бернабе Адриан
|2
|Специя
|Моро Лука
|2
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 1
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Зюйдтироль
|Мазиелло Андреа
|2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|2
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|2