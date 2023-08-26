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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Венеция
1:1
Конец матча
Козенца
0'
0:1
38' Гол
Вока Идриз
1:1
49' Гол
Пьерини Николас
53' Желтая карточка
Микай Алессандро
84' Желтая карточка
Лелла Нунцио
90'+9
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
4
Идзес
Джей
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
10
Пьерини
Николас
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
23
Вентури
Майкл
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
10
Д'Урсо
Кристиан
42
Вока
Идриз
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
Венеция
4-3-2-1
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Козенца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
144

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 3 1.5
Похьянпало Йоэль 1 0.5
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Кандела Антонио 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вока Идриз 1 0.5
Ариоли Алессандро 1 0.5
Massimo Zilli 1 0.5
Тутино Дженнаро 1 (1) 0.5
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маццокки Симоне 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лелла Нунцио 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микай Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0

Результаты матчей

Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Венеция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4
ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0
Козенца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2
Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1

Результаты матчей

Венеция
Козенца

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Венеция
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Козенца
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
4.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Специя Моро Лука 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2
Венеция Похьянпало Йоэль 1
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Маццокки Симоне сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Вока Идриз бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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