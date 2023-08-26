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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Кремонезе
0:1
Конец матча
Бари
0'
36' Желтая карточка
Дорваль Мехди
0:1
44' Гол
Сибилли Джузеппе
58' Желтая карточка
Насти Марко
90' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
90' Желтая карточка
Бренно
90'+9

Ход матча

36'
 
Дорваль Мехди
44'
0:1
Сибилли Джузеппе
46'
Чофани Даниэль
Коллоколо Микеле
 
58'
 
Насти Марко
62'
Кастаньетти Микеле
Бертолаччи Андреа
 
62'
Афена-Гьян Феликс
Буонаюто Кристиан
 
66'
 
Пучино Раффаэле
Белломо Никола
73'
Серникола Леонардо
Дзанимачча Лука
 
74'
 
Filippo Faggi
Бенали Ахмед
74'
 
Куцупиас Илиас
Моракьоли Грегорио
77'
Пикель Шарль
Гильоне Паоло
 
82'
 
Шедлер Орельен
Насти Марко
82'
 
Эджума Малком
Сибилли Джузеппе
90'
Бьянкетти Маттео
 
90'
 
Бренно

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 480 Количество передач 325
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сарр
Мухамаду
18
Гильоне
Паоло
15
Бьянкетти
Маттео
5
Раванелли
Лука
33
Квальята
Джакомо
8
Коллоколо
Микеле
32
Gonzalo
Abrego
98
Дзанимачча
Лука
91
Бертолаччи
Андреа
10
Буонаюто
Кристиан
20
Васкес
Франко
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
21
Жужек
Жан
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
10
Белломо
Никола
17
Майелло
Раффаэле
8
Бенали
Ахмед
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
77
Моракьоли
Грегорио
Кремонезе
4-2-3-1
Бари
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Бари

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 1 0.5

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бертолаччи Андреа 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 1 1
Бренно 2 0
Майта Маттиа 0 1
Майелло Раффаэле 1 0
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Насти Марко 1 0
Дорваль Мехди 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2
Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2
Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1
Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2

Результаты матчей

Кремонезе
Бари

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Козенца
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Специя Моро Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Зюйдтироль Мазиелло Андреа 2
ФералпиСало Чеппители Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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