Тур: 20.
0'
1:0
19' ГолХольмберг Карл
27' Желтая карточкаХольмберг Карл
60' Желтая карточкаНсабиумва Фредерик
1:1
72' ГолDaniel Ask
80' Желтая карточкаКрона Себастьян
90'+7
Ход матча
19'
27'
72'
1:1
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
20 Adam Bark
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
10 Jaheem Burke
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эребру
Вестерос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
0.5
Среднее время на гол
18
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
27
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.25
|Хольмберг Карл
|5
|0.25
|Валкер Кевин
|2
|0.1
|Adam Bark
|2
|0.1
|Сегер Давид
|2
|0.1
|Ларссон Джейк
|1
|0.05
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.05
|Андрессон Аксель
|1
|0.05
|Adi Fisic
|1
|0.05
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Кроон Самуэль
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (1)
|0.4
|Йоханссон Саймон
|5
|0.25
|Jaheem Burke
|4
|0.2
|Гефверт Симон
|2
|0.1
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.1
|Эдлунд Олле
|2
|0.1
|Max Larsson
|2
|0.1
|Miguel Sandberg
|2
|0.1
|Daniel Ask
|1
|0.05
|Patric Aaslund
|1
|0.05
|Троне Филип
|1
|0.05
|Гамбош Мартин
|1
|0.05
|Диабате Ибрахим
|1
|0.05
|Anders Hellblom
|1
|0.05
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Вестерос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
5
Эребру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Вестерос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
6
13
Эребру
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Вестерос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
5
45%
2
10%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
1
9%
6
29%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
2
18%
4
19%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Пропущено
19
4
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
2
50%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
1
25%
76-90
Забито
21
34
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
6
29%
3
9%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
4
19%
10
29%
29%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
5
24%
7
21%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
6
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2
Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0
Вестерос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2
Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0
Результаты матчей
Эребру
Вестерос
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:0
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эребру
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
63
38
45
29
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
101
45
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
164
713
119
218
515
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5