  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 20.
Эребру
1:1
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
19' Гол
Хольмберг Карл
27' Желтая карточка
Хольмберг Карл
60' Желтая карточка
Нсабиумва Фредерик
1:1
72' Гол
Daniel Ask
80' Желтая карточка
Крона Себастьян
90'+7
1
Эскелинен
Виллиам
6
Крона
Себастьян
5
Хульквист
Даниэль
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
27
Вальгейрссон
Вальгейр
12
Ларссон
Джейк
17
Хольмберг
Карл
7
Сегер
Давид
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
17
Диабате
Ибрахим
Эребру
3-4-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Эребру
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:0
С
5:2
С
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
0.5

Среднее время на гол

18
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 5 0.25
Хольмберг Карл 5 0.25
Валкер Кевин 2 0.1
Adam Bark 2 0.1
Сегер Давид 2 0.1
Ларссон Джейк 1 0.05
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.05
Андрессон Аксель 1 0.05
Adi Fisic 1 0.05
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Кроон Самуэль 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 8 (1) 0.4
Йоханссон Саймон 5 0.25
Jaheem Burke 4 0.2
Гефверт Симон 2 0.1
Нсабиумва Фредерик 2 0.1
Эдлунд Олле 2 0.1
Max Larsson 2 0.1
Miguel Sandberg 2 0.1
Daniel Ask 1 0.05
Patric Aaslund 1 0.05
Троне Филип 1 0.05
Гамбош Мартин 1 0.05
Диабате Ибрахим 1 0.05
Anders Hellblom 1 0.05
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 4 0
Валкер Кевин 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Вальгейрссон Вальгейр 1 0
Samuel Dahl 1 0
Бакман Виктор 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jabir Abdihakim Ali 3 0
Троне Филип 2 0
Нсабиумва Фредерик 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Alex Douglas 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Herman Magnusson 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Вестерос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
5
Эребру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Вестерос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

6
13
Эребру
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Вестерос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
5
45%
2
10%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
1
9%
6
29%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
2
18%
4
19%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Пропущено

19
4
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
2
50%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
1
25%
76-90

Забито

21
34
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
6
29%
3
9%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
4
19%
10
29%
29%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
5
24%
7
21%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
6
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2
Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0
Вестерос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2
Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0

Результаты матчей

Эребру
Вестерос

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:0
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эребру
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
3
3
8
1.5
4
5
2
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
5
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
11
9
2
18
2.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 20 11 3 6 41 - 27 36
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 19 8 4 7 25 - 25 28
6.
Эстерсунд
 19 6 8 5 27 - 22 26
7.
Йёнчёпинг
 19 6 7 6 31 - 34 25
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Треллеборг
 19 6 4 9 25 - 34 22
10.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
11.
Эребру
 20 4 10 6 21 - 24 22
12.
Браге
 19 6 3 10 20 - 32 21
13.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
14.
Эргрюте
 19 4 7 8 22 - 29 19
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
6.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
8.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
9.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
10.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
11.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Эргрюте
 10 2 5 3 15 - 15 11
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 10 3 4 3 11 - 9 13
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Эребру 1:1 Вестерос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     