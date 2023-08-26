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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
АЕК
1:1
Конец матча
Пансерраикос
0'
0:1
1' Гол
Алексич Коста
37' Желтая карточка
Гоцаманидис Николаос
45' Желтая карточка
Гачинович Мийат
0:1
63' Не забитый пенальти
Ван Веерт Том
64' Желтая карточка
Уэдраого Исмаила
67' Желтая карточка
Вулери Каин
72' Желтая карточка
Хован Адриан
75' Желтая карточка
Stavros Petravrakis
1:1
78' Гол
Гачинович Мийат
87' Желтая карточка
Konstantinos Thimianis
90'+8
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
24
Митоглу
Герасимос
55
Konstantinos
Chrysopoulos
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
25
Галанопулос
Костас
70
Писарро
Родольфо
6
Йонссон
Йенс
9
Ван
Веерт
Том
20
Манталос
Петрос
1
Хован
Адриан
27
Данкерлёй
Дамил
25
Гоцаманидис
Николаос
31
Бергстрём
Эмиль
3
Stavros
Petravrakis
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
21
Мургос
Саввас
11
Mathias
Tomas
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
АЕК
4-3-1-2
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Пансерраикос

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:3
К
3:0
С
1:3
С
2:0
К
0:0
К
3:1
С
1:5
С
0:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

2
2.75

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гачинович Мийат 1 1
Шиманьски Дамиан 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 1 0.5
Пилеас Костас 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 0 1
Хован Адриан 1 0
Stavros Petravrakis 1 0
Вулери Каин 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Уэдраого Исмаила 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3
Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0
Пансерраикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3
ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 2:0 Теспротос - Пансерраикос 0:2 Аполлон Лариса - Пансерраикос 0:3

Результаты матчей

АЕК
Пансерраикос

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АЕК
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Астерас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
ОФИ
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Астерас Juan Bautista Miritello 1 (1)
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
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