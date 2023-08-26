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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Панатинаикос
3:0
Конец матча
Волос
0'
1:0
11' Гол
Гнезда-Черин Адам
2:0
37' Гол
Иоаннидис Фотис
49' Желтая карточка
Maximiliano Comba
56' Желтая карточка
Шенквельд Барт
3:0
74' Гол
Вербич Беньямин
76' Желтая карточка
Кружляк Доминик
89' Желтая карточка
Тахатос Эфстатиос
90'+5
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
25
Младенович
Филип
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Бернард
Дуарте
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
77
Вербич
Беньямин
1
Сиампанис
Мариос
3
Алхо
Николай
24
Кружляк
Доминик
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
20
Maximiliano
Comba
6
Цоканис
Тасос
11
Главчич
Неманья
7
Делетич
Милош
9
Мраз
Самуэл
53
Махаирас
Теодосиос
Панатинаикос
4-3-3
Волос
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
Волос

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

15 матчей

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
0:0
С
2:0
К
0:2
К
3:0
С
1:5
ТМК
0:0
С
3:1
К
0:0
К
2:1
С
5:1
С
0:2
С
1:1
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.13
1.86

Среднее время на гол

42
48

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.5

Среднее время на гол

126
180

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
79

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вербич Беньямин 1 1
Гнезда-Черин Адам 1 1
Иоаннидис Фотис 1 1
Бернард Дуарте 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алхо Николай 1 0.5
Сьелис Христос 1 0.5
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Делетич Милош 1 0
Тахатос Эфстатиос 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1
Волос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1
Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1

Результаты матчей

Панатинаикос
Волос

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Астерас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
ОФИ
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Астерас Juan Bautista Miritello 1 (1)
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
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