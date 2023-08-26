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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Астерас
2:0
Второй тайм: 54'
ОФИ
0'
1:0
14' Гол
Бартоло Хулиан
19' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
2:0
21' Гол
Juan Bautista Miritello
35' Желтая карточка
Вурос Праксителис
51' Желтая карточка
Бартоло Хулиан

Ход матча

14'
Бартоло Хулиан
(Juan Bautista Miritello)
1:0
19'
 
Тораринссон Гудмундур
21'
Juan Bautista Miritello
(Рехис Франсеск)
2:0
35'
 
Вурос Праксителис
46'
 
Harold Mosquera
Нуха Дико
46'
 
Риера Адриан
Лабропулос Василис
46'
 
Тораль Хон
Бакич Марко
46'
Калцас Никос
Рехис Франсеск
 
51'
Бартоло Хулиан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
ОФИ
2.47
3.10
3.20
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
69
Алагбе
Олуватобилоба
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
40
Паскуаль
Андрес
9
Juan
Bautista
Miritello
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
16
Каро
Андреас
24
Лабропулос
Василис
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
28
Феллипе
Луис
Астерас
4-2-3-1
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

Астерас
ОФИ

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
6:1
С
2:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.91
0.86

Среднее время на гол

47
105

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.73

Среднее время на гол

74
123

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

1.52
0.8

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
112

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 1 0.5
Бартоло Хулиан 1 0.5
Рехис Франсеск 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораринссон Гудмундур 1 0.5
Нуха Дико 1 0.5
Нейра Хуан 1 0.5
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0
Абанда Леруа 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Luis Gallegos 1 0
Каро Андреас 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Абанда Леруа 1 0

Результаты матчей

Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1
Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0
ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0
НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1

Результаты матчей

Астерас
ОФИ

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Астерас
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Панатинаикос
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
ОФИ
 0:2 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Астерас
 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Волос
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Астерас
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Панатинаикос
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
ОФИ
 0:2 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Волос
 0:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Панатинаикос
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Волос
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
ОФИ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Астерас
 2:0 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Астерас Juan Bautista Miritello 1 (1)
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
ОФИ
2.47
3.10
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 2:0 ОФИ онлайн

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