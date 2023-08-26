Тур: 2. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
1:0
14' ГолБартоло Хулиан
19' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
2:0
21' ГолJuan Bautista Miritello
35' Желтая карточкаВурос Праксителис
51' Желтая карточкаБартоло Хулиан
57' Желтая карточкаМельядо Мигель
3:0
90' ГолКалцас Никос
90'+7
Ход матча
14'
21'
51'
57'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
6 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
16
Каро
Андреас
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
21 Тораль ХонНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Астерас
ОФИ
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.91
0.86
Среднее время на гол
47
105
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.21
0.73
Среднее время на гол
74
123
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
1.52
0.8
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
112
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.5
|Калцас Никос
|1
|0.5
|Бартоло Хулиан
|1
|0.5
|Рехис Франсеск
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.5
|Нуха Дико
|1
|0.5
|Нейра Хуан
|1
|0.5
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
|Абанда Леруа
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Luis Gallegos
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Астерас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1
Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0
ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0
НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1
Результаты матчей
Астерас
ОФИ
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 100%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Астерас
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|1 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|1 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|2
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|2