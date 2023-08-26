Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

88' Oleksandr Nazarenko сделал результативную передачу.

88' Г О О О О Л - Будковский Филипп бьет в цель!

80' Г О О О О Л - Бени Макуана бьет в цель!