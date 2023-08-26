Тур: 5. Стадион: Ника.
0:3
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаСмирный Евгений
44' Желтая карточкаArtem Smolyakov
51' Желтая карточкаШабанов Артём
51' Желтая карточкаKyrylo Sigeev
0:1
77' ГолНазаренко Александр
0:2
80' ГолМакуана Бени
0:3
88' ГолБудковский Филипп
90'+4
Ход матча
36'
44'
51'
51'
77'
80'
0:2
88'
30
Копына
Юрий
71
Бойко
Денис
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
99
Arielson
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
-
99 ArielsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.4
|Скорко Данил
|1
|0.2
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|2
|0.4
|Макуана Бени
|2
|0.4
|Назаренко Александр
|1
|0.2
|Кушниренко Богдан
|1
|0.2
|Arielson
|1
|0.2
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.2
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Козак Артём
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|2
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Roman Savchenko
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кушниренко Богдан
|0
|1
|Шабанов Артём
|1
|0
|Танковский Вячеслав
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Artem Smolyakov
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Александрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Александрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Полесье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
100%
2
67%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0
Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1
Полесье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2
Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1
Результаты матчей
Александрия
Полесье
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Александрия
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Александрия
|Шулянский Артём
|2 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Заря
|Джордан
|1 2
|Кривбасс
|Хомченовский Дмитрий
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|3