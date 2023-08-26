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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Александрия
0:3
Конец матча
Полесье
0'
36' Желтая карточка
Смирный Евгений
44' Желтая карточка
Artem Smolyakov
51' Желтая карточка
Шабанов Артём
51' Желтая карточка
Kyrylo Sigeev
0:1
77' Гол
Назаренко Александр
0:2
80' Гол
Макуана Бени
0:3
88' Гол
Будковский Филипп
90'+4
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
55
Смирный
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
5
Roman
Savchenko
8
Kyrylo
Sigeev
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
71
Бойко
Денис
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
59
Козак
Артём
55
Крушиньский
Борис
6
Танковский
Вячеслав
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
99
Arielson
Александрия
Полесье

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.4
Скорко Данил 1 0.2
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 2 0.4
Макуана Бени 2 0.4
Назаренко Александр 1 0.2
Кушниренко Богдан 1 0.2
Arielson 1 0.2
Янаков Денис 1 (1) 0.2
Танковский Вячеслав 0 0
Козак Артём 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 2 0
Логинов Сергей 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Скорко Данил 1 0
Roman Savchenko 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаповал Владислав 1 1
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Шабанов Артём 1 0
Танковский Вячеслав 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Artem Smolyakov 1 0

Результаты матчей

Александрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Александрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Александрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Полесье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
100%
2
67%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0
Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1
Полесье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2
Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1

Результаты матчей

Александрия
Полесье

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Александрия
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Черноморец Од
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Колос Ковалёвка
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Шахтёр Донецк
 4 2 2 0 8 - 6 8
6.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Александрия
 5 2 1 2 3 - 5 7
8.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Заря
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Оболонь
 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Ворскла
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 4 - 7 3
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Минай
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Верес
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Шахтёр Донецк
 3 1 2 0 6 - 5 5
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Александрия Шулянский Артём 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Кривбасс Кожушко Олег 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Oleksandr Nazarenko сделал результативную передачу.
  • 88'
    Г О О О О Л - Будковский Филипп бьет в цель!
  • 81'
    Смирный Евгений уходит с поля. Калюжный Иван выходит вместо него
  • 80'
    Кравченко Никита сделал результативную передачу.
  • 80'
    Г О О О О Л - Бени Макуана бьет в цель!
  • 77'
    Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Ковалец Кирилл уходит с поля. Плакса Родион выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Artem Smolyakov получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Смирный Евгений получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Александрия 0:3 Полесье онлайн

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