Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. Arnau Puigmal уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani

Первый тайм

48' Команда Кадис играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

43' Мачис Дарвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Брандарис Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Аррибас Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Альмерия

35' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Удар от ворот произведет Альмерия

30' Рамос Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Альмерия

29' Алькарас Рубен из команды Кадис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Мачис Дарвин из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Гонсалес Эдгар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Мачис Дарвин пробует нанести удар издали, но Луис Максимиано держит все под контролем

26' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Рохер Марти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Альмерия

26' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мачис Дарвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Альмерия

19' Мачис Дарвин из команды Кадис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Альмерия

17' Рохер Марти из команды Кадис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

17' Эрнандес Луис из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Кадис

14' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Arnau Puigmal из команды Альмерия получает желтую после опасной игры.

9' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Алькарас Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Arnau Puigmal создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

1' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Альмерия начинает с центра поля