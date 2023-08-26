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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 18693 Главный судья: Victor Garcia
Кадис
0:0
Второй тайм: 53'
Альмерия
0'
9' Желтая карточка
Пуигмаль Арнау
27' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
50' Вторая желтая карточка
Гонсалес Эдгар

Ход матча

9'
 
Пуигмаль Арнау
27'
 
Гонсалес Эдгар
46'
 
Рамазани Ларжи
Пуигмаль Арнау
50'
 
Гонсалес Эдгар
51'
 
Кайки
Аррибас Серхио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 2
  • 164 Количество передач 223
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 112
Кадис 72.3% (81)
X 23.2% (26)
Альмерия 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Альмерия
2.45
3.35
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
18
Мачис
Дарвин
21
Рохер
Марти
16
Рамос
Кристофер
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
4
Баба
Иддрису
6
Лопи
Дион
10
Эмбарба
Адриан
19
Аррибас
Серхио
8
Пуигмаль
Арнау
9
Суарес
Луис
III
Кадис
4-4-2
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Альмерия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМК
1:2
ТМС
1:1
С
2:1
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
КК
1:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.63

Среднее время на гол

150
144

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.85
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

106
106

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сан Эметерио Феде 1 0.33
Эрнандес Хави V 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 1 0.33
Робертоне Лукас 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскаланте Гонсало 0 1
Собрино Рубен 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Сан Эметерио Феде 1 0
Хименес Фали 1 0
Алехо Иван 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 1 1
Брандарис Хуан 1 0
Рамазани Ларжи 1 0
Пуигмаль Арнау 1 0

Результаты матчей

Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альмерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альмерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
0
Кадис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Альмерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1
Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2
Альмерия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1
Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1

Результаты матчей

Кадис
Альмерия

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кадис
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Кадис
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
9.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гранада
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Мальорка
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Гранада
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Альмерия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Гранада
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Севилья Гудель Неманья 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 53'
    Баба Иддрису из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 53'
    Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 53'
    Кайки из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 52'
    Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 52'
    Баба Иддрису успешно блокирует удар.
  • 52'
    Мачис Дарвин нанес удар, но тот был заблокирован.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Алькарас Рубен наказан за толчок Аррибас Серхио
    • 47'
      Гонсалес Эдгар из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 46'
      Пубиль Марк успешно блокирует удар.
    • 46'
      Эскаланте Гонсало нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Лопи Дион успешно блокирует удар.
    • 46'
      Мачис Дарвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Мачис Дарвин из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Arnau Puigmal уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Кадис 72.3% (81)
    X 23.2% (26)
    Альмерия 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Альмерия
    2.45
    3.35
    4.60
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    Где смотреть матч Кадис 0:0 Альмерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Альмерия

    Исход игры
    Кадис
    72.3% (81)
    Ничья
    23.2% (26)
    Альмерия
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.36% (29)
    Меньше
    73.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    48.18% (53)
    Нет
    51.82% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    43.8% (49)
    2:1 Кадис
    23.2% (26)
    1:1 Ничья
    21.4% (24)
    2:0 Кадис
    4.5% (5)
    0:1 Альмерия
    1.8% (2)
    1:2 Альмерия
    1.8% (2)
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