Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Largie Ramazani наказан за толчок Хименес Фали

93' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Largie Ramazani получил желтую карточку от судьи

90' Удар от ворот произведет Кадис

90' Матч возобновлен

88' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Альмерия пробьет пенальти!

88' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Альмерия

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

86' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Пирес Лукас

85' Иван Алехо из команды Кадис заходит слишком далеко, он валит Largie Ramazani.

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Коне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Иван Алехо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Собрино Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Largie Ramazani наказан за толчок Хименес Фали

79' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Largie Ramazani из команды Альмерия в офсайде

72' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

68' Иван Алехо наказан за толчок Эмбарба Адриан

68' Хорошую попытку сделал Рохер Марти . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Мачис Дарвин из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Альмерия

64' Удар от ворот произведет Кадис

64' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кадис будет все-таки засчитан.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кадис

60' Команда Кадис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

58' Кадис нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

58' Мачис Дарвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мачис Дарвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Мачис Дарвин из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

54' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Акиеме Серхио

54' Удар от ворот произведет Альмерия

54' Кайки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Кайки из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Матч возобновлен

50' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Гонсалес Эдгар получает вторую желтую карточку

50' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Альмерия

48' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Мачис Дарвин из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Тактическая замена. Arnau Puigmal уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani