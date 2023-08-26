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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 18693 Главный судья: Victor Garcia
Кадис
1:1
Конец матча
Альмерия
0'
9' Желтая карточка
Пуигмаль Арнау
27' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
50' Вторая желтая карточка
Гонсалес Эдгар
1:0
59' Гол
Эрнандес Луис
72' Желтая карточка
Суарес Луис
90' Желтая карточка
Рамазани Ларжи
1:1
90' Гол
Кайки
90' Красная карточка
Сан Эметерио Феде
90'+12

Ход матча

9'
 
Пуигмаль Арнау
27'
 
Гонсалес Эдгар
46'
 
Рамазани Ларжи
Пуигмаль Арнау
50'
 
Гонсалес Эдгар
52'
 
Кайки
Аррибас Серхио
59'
Эрнандес Луис
(Эскаланте Гонсало)
1:0
69'
Макси Гомес
Рамос Кристофер
 
69'
Собрино Рубен
Мачис Дарвин
 
72'
 
Суарес Луис
73'
 
Коне Ибраима
Лопи Дион
73'
 
Робертоне Лукас
Эмбарба Адриан
85'
Пирес Лукас
Алехо Иван
 
89'
 
Баптистао Лео
Суарес Луис
89'
Сан Эметерио Феде
Рохер Марти
 
89'
Алекс Фернандес
Алькарас Рубен
 
90'
 
Рамазани Ларжи
90'
1:1
Кайки
90'
Сан Эметерио Феде
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 343 Количество передач 332
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Кадис 72.3% (81)
X 23.2% (26)
Альмерия 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
18
Мачис
Дарвин
21
Рохер
Марти
16
Рамос
Кристофер
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
4
Баба
Иддрису
6
Лопи
Дион
10
Эмбарба
Адриан
19
Аррибас
Серхио
8
Пуигмаль
Арнау
9
Суарес
Луис
III
Кадис
4-4-2
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Альмерия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМК
1:2
ТМС
1:1
С
2:1
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
КК
1:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.63

Среднее время на гол

150
144

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.85
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

106
106

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Луис 1 0.33
Сан Эметерио Феде 1 0.33
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 1 0.33
Кайки 1 0.33
Робертоне Лукас 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сан Эметерио Феде 1 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Собрино Рубен 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Хименес Фали 1 0
Алехо Иван 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 1 1
Рамазани Ларжи 2 0
Брандарис Хуан 1 0
Суарес Луис III 1 0
Пуигмаль Арнау 1 0

Результаты матчей

Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Альмерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альмерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
0
Кадис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Альмерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1
Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2
Альмерия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1
Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1

Результаты матчей

Кадис
Альмерия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кадис
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Севилья
 1:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Жирона
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Севилья
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Жирона
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 1:1 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Жирона Эррера Янгель 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 103'
    Команда Кадис играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18693 болельщиков
  • 102'
    Контроль мяча: Кадис: 52%, Альмерия: 48%.
  • 102'
    Карселен Исаак ослабляет давление, выбив мяч.
  • 102'
    Игрок из команды Альмерия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 102'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Альмерия пробьет пенальти!
  • 102'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Альмерия.
  • 102'
    Контроль мяча: Кадис: 52%, Альмерия: 48%.
  • 102'
    Робертоне Лукас бьет со штрафного в створ, но Херемиас Ледесма держит все под контролем
  • 101'
    Матч возобновлен
  • 100'
    УДАЛЕНИЕ! - Сан Эметерио Феде удален за серьёзный фол
  • 100'
    Безумный фол. Сан Эметерио Феде грубо играет против соперника. Пострадал Largie Ramazani
  • 99'
    КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Сан Эметерио Феде из команды Кадис.
  • 99'
    VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Кадис.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Кадис 72.3% (81)
    X 23.2% (26)
    Альмерия 4.5% (5)
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    Где смотреть матч Кадис 1:1 Альмерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:1 Альмерия

    Исход игры
    Кадис
    72.3% (81)
    Ничья
    23.2% (26)
    Альмерия
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.36% (29)
    Меньше
    73.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    48.18% (53)
    Нет
    51.82% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    43.8% (49)
    2:1 Кадис
    23.2% (26)
    1:1 Ничья
    21.4% (24)
    2:0 Кадис
    4.5% (5)
    0:1 Альмерия
    1.8% (2)
    1:2 Альмерия
    1.8% (2)
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