Тур: 3. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 18693 Главный судья: Victor Garcia
0'
9' Желтая карточкаПуигмаль Арнау
27' Желтая карточкаГонсалес Эдгар
50' Вторая желтая карточкаГонсалес Эдгар
1:0
59' ГолЭрнандес Луис
72' Желтая карточкаСуарес Луис
90' Желтая карточкаРамазани Ларжи
1:1
90' ГолКайки
90' Красная карточкаСан Эметерио Феде
90'+12
Ход матча
27'
50'
52'
59'
72'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
343 Количество передач 332
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Алехо
Иван
18
Мачис
Дарвин
21
Рохер
Марти
18
Пубиль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
21 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Коне ИбраимаНападающий
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Альмерия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
0.63
Среднее время на гол
150
144
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.85
0.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
106
106
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Луис
|1
|0.33
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.33
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|1
|0.33
|Кайки
|1
|0.33
|Робертоне Лукас
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Собрино Рубен
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Алехо Иван
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Рамазани Ларжи
|2
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Пуигмаль Арнау
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Альмерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альмерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
0
Кадис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Альмерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1
Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2
Альмерия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1
Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1
Результаты матчей
Кадис
Альмерия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кадис
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Алавес
|Кике Гарсия
|2
|Жирона
|Эррера Янгель
|2
|Алавес
|Риоха Луис
|1 (2)
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 1:1 Альмерия
Исход игры
Кадис
72.3% (81)
Ничья
23.2% (26)
Альмерия
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (29)
Меньше
73.64% (81)
Обе команды забьют
Да
48.18% (53)
Нет
51.82% (57)
Популярный счёт
1:0 Кадис
43.8% (49)
2:1 Кадис
23.2% (26)
1:1 Ничья
21.4% (24)
2:0 Кадис
4.5% (5)
0:1 Альмерия
1.8% (2)
1:2 Альмерия
1.8% (2)
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