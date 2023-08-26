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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 2.
Кармиотисса
1:1
Перерыв
Омония Никосия
0'
0:1
2' Гол
Сиприано Маркос Робсон
20' Желтая карточка
Кукалаш Ставрош
1:1
45' Гол
Сук Йоэй
45' Желтая карточка

Ход матча

2'
0:1
Сиприано Маркос Робсон
20'
Кукалаш Ставрош
 
36'
Думбия Абубакар
Грэдинару Рэзван
 
45'
Сук Йоэй
1:1
45'
 
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Омония Никосия
5.00
3.85
2.35
Все Коэффициенты
Кармиотисса
Омония Никосия

История личных встреч

Кармиотисса
Омония Никосия

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
4:0
К
2:1
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
4:2
КК
0:5
К
0:5
КК
2:0
К
2:0

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

2.5
3.6

Среднее время на гол

36
25

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.55
1.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
47

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 1 0.5
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 2 1
Сиприано Маркос Робсон 1 0.5

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харалампус Харалампос 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0
Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Эносис 1:1
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1
Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Омония Никосия

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Омония Никосия
 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Отеллос
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Кармиотисса
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1:1 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Анортосис
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Кармиотисса
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Отеллос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Анортосис
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Отеллос
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Омония Никосия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Кармиотисса
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Анортосис Кастель Серхио 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Анортосис Герреро Мигель 2
Кармиотисса Сук Йоэй 1
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Деваст Себастьен 1
Докса Катокопия Садик Берат 1
Аполлон Вальбуэна Матьё 1
Кармиотисса Малоне Дион 1
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Омония Никосия
5.00
3.85
2.35
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