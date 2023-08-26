Тур: 2.
1:1
Перерыв
0'
0:1
2' ГолСиприано Маркос Робсон
20' Желтая карточкаКукалаш Ставрош
1:1
45' ГолСук Йоэй
Ход матча
2'
20'
45'
1:1
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
-
11 Лукили КаримНападающий
-
20 Росси КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Antonio Mico
-
-
Главный тренер: Florin Bratu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Кармиотисса
Омония Никосия
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
2.5
3.6
Среднее время на гол
36
25
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.55
1.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
47
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сук Йоэй
|1
|0.5
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|2
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0.5
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Кукалаш Ставрош
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0
Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Эносис 1:1
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1
Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0
Результаты матчей
Кармиотисса
Омония Никосия
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|2
|Анортосис
|Герреро Мигель
|2
|Кармиотисса
|Сук Йоэй
|1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Деваст Себастьен
|1
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|1
|Аполлон
|Вальбуэна Матьё
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1