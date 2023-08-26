Тур: 2.
Ход матча
19'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Отеллос
Анортосис
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
2.5
Среднее время на гол
33
36
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулу Георгиос
|1
|0.5
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|2
|1
|Герреро Мигель
|2 (1)
|1
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0
|Ibrahim Sangare II
|1
|0
|Habib Oueslati
|1
|0
|Antxon Jaso
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Анортосис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1
Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1 Отеллос - Ксилотимву 3:1 Айя-Напа - Отеллос 1:2
Анортосис
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0
Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1
Результаты матчей
Отеллос
Анортосис
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|2
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|2
|Анортосис
|Герреро Мигель
|2
|Кармиотисса
|Сук Йоэй
|1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Деваст Себастьен
|1
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|1
|Аполлон
|Вальбуэна Матьё
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1