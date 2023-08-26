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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 2.
Отеллос
0:1
Второй тайм: 51'
Анортосис
0'
0:1
19' Пенальти
Герреро Мигель

Ход матча

19'
0:1
Герреро Мигель
46'
 
Коррейя Андерсон
Гарсия Фран
Лучшие коэффициенты
Отеллос
Ничья
Анортосис
3.75
6.30
1.97
Все Коэффициенты
Отеллос
Анортосис

История личных встреч

Отеллос
Анортосис

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

К
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
К
5:1
К
0:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
2.5

Среднее время на гол

33
36

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулу Георгиос 1 0.5
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 2 1
Герреро Мигель 2 (1) 1

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Диайе Мамаду 1 0
Ibrahim Sangare II 1 0
Habib Oueslati 1 0
Antxon Jaso 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Анортосис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1
Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1 Отеллос - Ксилотимву 3:1 Айя-Напа - Отеллос 1:2
Анортосис
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0
Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1

Результаты матчей

Отеллос
Анортосис

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Омония Никосия
 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Отеллос
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Кармиотисса
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1:1 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Анортосис
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Кармиотисса
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Отеллос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЕЛ Лимаcсол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Анортосис
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Отеллос
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Омония Никосия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Кармиотисса
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Неа Саламина
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Анортосис Кастель Серхио 2
Омония Никосия Какулис Андроникос 2
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 2
Анортосис Герреро Мигель 2
Кармиотисса Сук Йоэй 1
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Деваст Себастьен 1
Докса Катокопия Садик Берат 1
Аполлон Вальбуэна Матьё 1
Кармиотисса Малоне Дион 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Гарсия Фран уходит с поля. Коррейя Андерсон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    ГОООООЛ Анортосис забивает
  • 19'
    Г О О О О Л - Герреро Мигель из команды Анортосис забивает с точки!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Отеллос
Ничья
Анортосис
3.75
6.30
1.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Отеллос 0:1 Анортосис онлайн

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Отеллос
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