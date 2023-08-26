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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Монца
2:0
Второй тайм: 81'
Эмполи
0'
1' Желтая карточка
Бальданци Томмазо
9' Желтая карточка
Иццо Армандо
1:0
45' Гол
Колпани Андреа
2:0
53' Гол
Колпани Андреа
2:0. Гол Андреа Кольпани (видео)...
1:0. Гол Андреа Кольпани (видео)...

Ход матча

1'
 
Бальданци Томмазо
9'
Иццо Армандо
 
45'
Колпани Андреа
(Биринделли Самуэле)
1:0
46'
 
Фаццини Якопо
Канчельери Маттео
53'
Колпани Андреа
(Чиурриа Патрик)
2:0
54'
 
Пеццелла Джузеппе
Какаче Либерато
54'
 
Камбьяги Николо
Гьяси Эммануэль
71'
Д'Амброзио Данило
Иццо Армандо
 
71'
Марич Мирко
Мота Дани
 
74'
 
Шпенди Стивен
Капуто Франческо
74'
 
Пикколи Роберто
Марин Рэзван

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 241 Количество передач 226
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 114
Монца 64.9% (74)
X 24.6% (28)
Эмполи 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Эмполи
1.94
3.65
99.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
84
Чиурриа
Патрик
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
10
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
1
Перизан
Самуэле
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
18
Марин
Рэзван
32
Хаас
Николас
20
Канчельери
Маттео
35
Бальданци
Томмазо
11
Гьяси
Эммануэль
9
Капуто
Франческо
Монца
3-4-2-1
Эмполи
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Эмполи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 2 1
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 1 0
Иццо Армандо 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грасси Альберто 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0
Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1
Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2

Результаты матчей

Монца
Эмполи

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Монца
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аталанта
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эмполи
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Монца
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фрозиноне
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аталанта
 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эмполи
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Монца
 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Монца Колпани Андреа 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Аталанта Де Рон Мартен 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Монца контролирует мяч.
  • 81'
    Д'Амброзио Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 80'
    Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 80'
    Хаас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 80'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Монца: 51%, Эмполи: 49%.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Эмполи
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    Прогнозы 114
    Монца 64.9% (74)
    X 24.6% (28)
    Эмполи 10.5% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Эмполи
    1.94
    3.65
    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 2:0 Эмполи

    Исход игры
    Монца
    64.9% (74)
    Ничья
    24.6% (28)
    Эмполи
    10.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    61.26% (68)
    Нет
    38.74% (43)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    31.6% (36)
    2:1 Монца
    29.8% (34)
    1:1 Ничья
    21.9% (25)
    1:2 Эмполи
    7% (8)
    0:1 Эмполи
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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