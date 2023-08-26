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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Монца
2:0
Конец матча
Эмполи
0'
1' Желтая карточка
Бальданци Томмазо
9' Желтая карточка
Иццо Армандо
1:0
45' Гол
Колпани Андреа
2:0
53' Гол
Колпани Андреа
90' Желтая карточка
Хаас Николас
90'+9
2:0. Гол Андреа Кольпани (видео)...
1:0. Гол Андреа Кольпани (видео)...

Ход матча

1'
 
Бальданци Томмазо
9'
Иццо Армандо
 
45'
Колпани Андреа
(Биринделли Самуэле)
1:0
46'
 
Фаццини Якопо
Канчельери Маттео
53'
Колпани Андреа
(Чиурриа Патрик)
2:0
54'
 
Пеццелла Джузеппе
Какаче Либерато
54'
 
Камбьяги Николо
Гьяси Эммануэль
70'
Д'Амброзио Данило
Иццо Армандо
 
70'
Марич Мирко
Мота Дани
 
73'
 
Шпенди Стивен
Капуто Франческо
73'
 
Пикколи Роберто
Марин Рэзван
82'
Перейра Педру
Биринделли Самуэле
 
82'
Виньято Самуэле
Капрари Джанлука
 
88'
Карбони Валентин
Колпани Андреа
 
90'
 
Хаас Николас

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 482 Количество передач 417
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Монца 64.9% (74)
X 24.6% (28)
Эмполи 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
84
Чиурриа
Патрик
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
10
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
1
Перизан
Самуэле
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
18
Марин
Рэзван
32
Хаас
Николас
20
Канчельери
Маттео
35
Бальданци
Томмазо
11
Гьяси
Эммануэль
9
Капуто
Франческо
Монца
3-4-2-1
Эмполи
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Эмполи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 2 1
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 1 0
Иццо Армандо 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0
Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1
Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2

Результаты матчей

Монца
Эмполи

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Монца
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 4:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Верона
 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рома
 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Торино
 1:4 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Верона
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Торино
 1:4 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Рома
 1:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 4:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 2:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Рома
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 2
Верона Хиен Исак 1
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Отличную игру провел сегодня Колпани Андреа! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 99'
    Монца заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Монца: 53%, Эмполи: 47%.
  • 99'
    Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Карбони Валентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 99'
    Пеццелла Джузеппе успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Виньято Самуэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 95'
      Хаас Николас получил желтую карточку от судьи
    • 95'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 95'
      Карбони Валентин пробует нанести удар издали, но Самуэле Перизан держит все под контролем
    • 95'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Исмайли Ардиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Монца начинает контратаку
    • 95'
      Ди Грегорио Микеле делает важнейший сейв!
    • 95'
      Хорошую попытку сделал Камбьяги Николо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Монца 64.9% (74)
    X 24.6% (28)
    Эмполи 10.5% (12)
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    Прогнозы на матч Монца 2:0 Эмполи

    Исход игры
    Монца
    64.9% (74)
    Ничья
    24.6% (28)
    Эмполи
    10.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    61.26% (68)
    Нет
    38.74% (43)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    31.6% (36)
    2:1 Монца
    29.8% (34)
    1:1 Ничья
    21.9% (25)
    1:2 Эмполи
    7% (8)
    0:1 Эмполи
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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