Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Удар от ворот произведет Монца

94' Камбьяги Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Монца

91' Д'Амброзио Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Оооо... вот это был удар! Пикколи Роберто должен был забить с этой позиции.

91' Пикколи Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Хорошую попытку сделал Марич Мирко . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Карбони Валентин из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Эмполи

88' Виньято Самуэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Чиурриа Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Марич Мирко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Перизан Самуэле взял и забрал мяч на выходе

84' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Монца

83' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Эмполи

82' Гальярдини Роберто не смог попасть в створ ударом издали

81' Д'Амброзио Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Хаас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Эмполи

80' Чиурриа Патрик не смог попасть в створ ударом издали

79' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Фаццини Якопо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Пеццелла Джузеппе пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

78' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хорошую попытку сделал Хаас Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Удар от ворот произведет Эмполи

76' Капрари Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

76' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Монца

75' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Эмполи

73' Марич Мирко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Капрари Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Хаас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Матч возобновлен

68' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Марин Рэзван пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

66' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Пеццелла Джузеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Эмполи

63' Колпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Колпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Монца

62' Капуто Франческо не смог попасть в створ ударом издали

62' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Монца

61' Эбюэхи Тайронн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Хаас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Монца

58' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

54' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монца будет все-таки засчитан.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монца

52' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Эмполи

52' Колпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Эмполи

51' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Монца

50' Какаче Либерато из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Марин Рэзван из команды Эмполи нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

49' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Капуто Франческо пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

48' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.