ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Матч возобновлен

51' Баэс Хайме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Де Рон Мартен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Маццители Лука нанес удар головой, но Хуан Муссо спокойно отбил мяч.

48' Харрауи Абдау создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Валид Кеддира выиграл воздушное противоборство у Джимсити Берат

47' Баэс Хайме пробует нанести удар издали, но Хуан Муссо держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Харрауи Абдау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Рефери не любит споров - именно за это Лукман Адемола сейчас получил желтую

39' Удар от ворот произведет Аталанта

38' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Ойоно Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ойоно Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Барренечеа Энцо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Г О О О О Л - Монтеризи Иларио забивает с правой ноги!

24' Романьоли Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Аталанта

20' Удар от ворот произведет Фрозиноне

18' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Фрозиноне

18' Оооо... вот это был удар! Дзаппакоста Давиде должен был забить с этой позиции.

18' Дзаппакоста Давиде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Копмейнерс Тëн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Фрозиноне

15' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Фрозиноне

13' Сапата Дуван из команды Аталанта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Удар от ворот произведет Аталанта

9' Джимсити Берат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Г О О О О Л - Харрауи Абдау забивает с правой ноги!

5' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Харрауи Абдау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

1' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фрозиноне начинает с центра поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре