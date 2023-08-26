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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Фрозиноне
2:1
Конец матча
Аталанта
0'
1:0
5' Гол
Харрауи Абдау
2:0
24' Гол
Монтеризи Иларио
29' Желтая карточка
Барренечеа Энцо
40' Желтая карточка
Лукман Адемола
45' Желтая карточка
Де Рон Мартен
2:1
56' Гол
Сапата Дуван
90'+8
2:1. Гол Дувана Сапаты (видео). ...
2:0. Гол Иларио Монтеризи (видео...
1:0. Гол Абду Харруи (видео). Че...

Ход матча

5'
Харрауи Абдау
(Марчицца Риккардо)
1:0
24'
Монтеризи Иларио
(Романьоли Симоне)
2:0
29'
Барренечеа Энцо
 
40'
 
Лукман Адемола
45'
 
Де Рон Мартен
46'
 
Де Кетеларе Шарль
Лукман Адемола
46'
 
Цортеа Надир
Дзаппакоста Давиде
56'
2:1
Сапата Дуван
(Эдерсон Хонорато)
60'
Гарритано Лука
Баэс Хайме
 
68'
 
Скамакка Джанлука
Сапата Дуван
74'
Брешанини Марко
Барренечеа Энцо
 
75'
 
Муриэль Луис
Джимсити Берат
80'
 
Баккер Митчел
Руджери Маттео
82'
Шиминьски Пшемыслав
Харрауи Абдау
 
82'
Чуни Марвин
Хеддира Валид
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 369 Количество передач 618
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Фрозиноне 0.8% (1)
X 2.5% (3)
Аталанта 96.6% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Черофолини
Микеле
22
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
14
Джелли
Франческо
21
Харрауи
Абдау
7
Баэс
Хайме
70
Хеддира
Валид
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
11
Лукман
Адемола
91
Сапата
Дуван
Фрозиноне
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:5
СA
4:0
СA
0:0
СA
2:0
СB
0:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрауи Абдау 2 (1) 1
Монтеризи Иларио 1 0.5
Романьоли Симоне 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 1 0.5
Цортеа Надир 1 0.5
Де Кетеларе Шарль 1 0.5
Эдерсон Хонорато 0 0
Руджери Маттео 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 1 0
Джелли Франческо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Барренечеа Энцо 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0
Лукман Адемола 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1
Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1
Аталанта
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Аталанта

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 4:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Верона
 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рома
 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Торино
 1:4 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Верона
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Торино
 1:4 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Рома
 1:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 4:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 2:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Рома
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 2
Верона Хиен Исак 1
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Фрозиноне 0.8% (1)
    X 2.5% (3)
    Аталанта 96.6% (114)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 2:1 Аталанта

    Исход игры
    Фрозиноне
    0.8% (1)
    Ничья
    2.5% (3)
    Аталанта
    96.6% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.26% (76)
    Меньше
    32.74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    47.5% (56)
    0:2 Аталанта
    16.9% (20)
    0:1 Аталанта
    11% (13)
    1:3 Аталанта
    9.3% (11)
    0:3 Аталанта
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    1:4 Аталанта
    1.7% (2)
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