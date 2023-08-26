Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Колашинац Сеад из команды Аталанта получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Микеле Черофолини все предвидел и спас команду!

90' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Скамакка Джанлука из команды Аталанта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

88' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Колашинац Сеад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Удар от ворот произведет Аталанта

87' Скальвини Джорджио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Баккер Митчел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Фрозиноне

84' Цортеа Надир из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Marvin Cuni выиграл воздушное противоборство у Колашинац Сеад

82' Удар от ворот произведет Фрозиноне

82' Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Marvin Cuni

81' Скальвини Джорджио выиграл воздушное противоборство у Валид Кеддира.

81' Удар от ворот произведет Фрозиноне

80' Муриэль Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Удар от ворот произведет Аталанта

79' Удар от ворот произведет Аталанта

79' Гарритано Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аталанта

76' Маццители Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Фрозиноне

75' Хорошую попытку сделал Де Кетеларе Шарль . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Гарритано Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Оооо... вот это был удар! Де Кетеларе Шарль должен был забить с этой позиции.

69' Хорошую попытку сделал Де Кетеларе Шарль . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Скамакка Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Джелли Франческо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Аталанта

66' Гарритано Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Копмейнерс Тëн пробует нанести удар издали, но Микеле Черофолини держит все под контролем

64' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Аталанта

64' Гарритано Лука из команды Фрозиноне наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Гарритано Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Аталанта

63' Гарритано Лука не смог попасть в створ ударом издали

62' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Де Кетеларе Шарль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Копмейнерс Тëн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Г О О О О Л - Сапата Дуван забивает с правой ноги!

56' Эдерсон Хонорато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Хорошую попытку сделал Копмейнерс Тëн . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Копмейнерс Тëн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Копмейнерс Тëн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.