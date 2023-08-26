Тур: 3. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Зрители: 16368 Главный судья: Francisco Jose Hernandez
0'
1:0
12' ГолРубио Мигель
16' Желтая карточкаМелендо Оскар
1:0
18' Не забитый пенальтиМурики Ведат
33' Желтая карточкаКопете Хосе
1:1
38' ГолПратс Абдон
41' Желтая карточкаРайкович Предраг
41' Желтая карточкаРуис Серхио
45' Желтая карточкаРодригес Даниэль I
2:1
46' ГолСарагоса Брайан
50' Undefined phrase: football_event_Гонсалес Джованни
51' Желтая карточкаГонсалес Джованни
68' Желтая карточкаЛарин Кайл
3:1
70' ПенальтиУзуни Мюрто
3:2
87' ГолСаму Кошта
90' Желтая карточкаХавьер Агирре
90' Желтая карточкаМаффео Пабло
90' Желтая карточкаЛьябрес Хавьер
90'+11
Ход матча
12'
1:0
16'
18'
1:0
33'
38'
1:1
41'
41'
46'
2:1
68'
70'
3:1
77'
87'
3:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 27
-
2 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
278 Количество передач 245
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
15
Маффео
Пабло
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
-
32 Бош МикиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Гарсия ПереВратарь
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Мальорка
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.8
2.33
Среднее время на гол
50
38
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.45
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
52
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Мигель
|1
|0.33
|Сарагоса Брайан
|1
|0.33
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.33
|Узуни Мюрто
|1 (1)
|0.33
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|1
|0.33
|Раильо Антонио
|1
|0.33
|Саму Кошта
|1
|0.33
|Лато Тони
|0
|0
|Дардер Серхи
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Мелендо Оскар
|1
|0
|Руис Серхио
|1
|0
|Санчес Рикард
|1
|0
|Пако Лопес
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Гранада
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Гранада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1
Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0 Альбасете - Гранада 1:2 Гранада - Понферрадина 2:2
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1
Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0
Результаты матчей
Гранада
Мальорка
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гранада
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Алавес
|Кике Гарсия
|2
|Жирона
|Эррера Янгель
|2
|Алавес
|Риоха Луис
|1 (2)
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 3:2 Мальорка
Исход игры
Гранада
45.5% (51)
Ничья
45.5% (51)
Мальорка
8.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.18% (31)
Меньше
71.82% (79)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (47)
2:1 Гранада
22.3% (25)
1:0 Гранада
19.6% (22)
0:1 Мальорка
4.5% (5)
1:2 Мальорка
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:0 Гранада
1.8% (2)
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