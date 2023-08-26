Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Мальорка

49' Гумбау Херард из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лато Тони из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Мальорка

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Руис Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

41' Райкович Предраг получает желтую карточку за неспортивное поведение

41' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

41' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

40' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Команда Мальорка сравняла счет! Игра продолжается!

38' Г О О О О Л - Пратс Абдон забивает с левой ноги!

38' Лато Тони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Рубио Мигель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

36' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

35' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Оооо... вот это был удар! Кальехон Хосе должен был забить с этой позиции.

35' Хорошую попытку сделал Кальехон Хосе . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Гумбау Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Копете Хосе получил желтую карточку от судьи

33' Узуни Мюрто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Мальорка

25' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Мурики Ведат наносит удар в каркас ворот!

18' После проверки VAR судья не изменил решения - Мальорка пробьет пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мальорка

16' Мелендо Оскар получил желтую карточку от судьи

16' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Команда Гранада забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Кальехон Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Кальехон Хосе из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лато Тони наказан за толчок Рикар Санчес

9' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Оооо... вот это был удар! Маффео Пабло должен был забить с этой позиции.

1' Маффео Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля