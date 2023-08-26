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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 16368 Главный судья: Francisco Jose Hernandez
Гранада
3:2
Конец матча
Мальорка
0'
1:0
12' Гол
Рубио Мигель
16' Желтая карточка
Мелендо Оскар
1:0
18' Не забитый пенальти
Мурики Ведат
33' Желтая карточка
Копете Хосе
1:1
38' Гол
Пратс Абдон
41' Желтая карточка
Райкович Предраг
41' Желтая карточка
Руис Серхио
45' Желтая карточка
Родригес Даниэль I
2:1
46' Гол
Сарагоса Брайан
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Гонсалес Джованни
51' Желтая карточка
Гонсалес Джованни
68' Желтая карточка
Ларин Кайл
3:1
70' Пенальти
Узуни Мюрто
3:2
87' Гол
Саму Кошта
90' Желтая карточка
Хавьер Агирре
90' Желтая карточка
Маффео Пабло
90' Желтая карточка
Льябрес Хавьер
90'+11

Ход матча

12'
Рубио Мигель
(Кальехон Хосе)
1:0
16'
Мелендо Оскар
 
18'
1:0
Мурики Ведат
33'
 
Копете Хосе
38'
1:1
Пратс Абдон
(Лато Тони)
41'
 
Райкович Предраг
41'
Руис Серхио
 
45'
 
Родригес Даниэль I
46'
Сарагоса Брайан
(Гумбау Херард)
2:1
50'
 
Гонсалес Джованни
51'
 
Гонсалес Джованни
57'
 
Саму Кошта
Гонсалес Джованни
57'
 
Ларин Кайл
Пратс Абдон
68'
 
Ларин Кайл
70'
Узуни Мюрто
3:1
72'
Виктор Диас
Руис Серхио
 
72'
Петрович Ньегош
Сарагоса Брайан
 
72'
 
Дьедью Амат
Родригес Даниэль I
73'
 
Льябрес Хавьер
Маскарель Омар
77'
 
Коста Хауме
Лато Тони
83'
Соро Альберто
Кальехон Хосе
 
83'
Дьедиу Фамара
Мелендо Оскар
 
87'
3:2
Саму Кошта
90'
 
Хавьер Агирре
90'
Переа Альберто
Узуни Мюрто
 
90'
 
Маффео Пабло
90'
 
Льябрес Хавьер

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 27
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 278 Количество передач 245
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Гранада 45.5% (51)
X 45.5% (51)
Мальорка 8.9% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рауль
Фернандес
12
Санчес
Рикард
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
21
Мелендо
Оскар
23
Гумбау
Херард
20
Руис
Серхио
9
Кальехон
Хосе
11
Узуни
Мюрто
26
Сарагоса
Брайан
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
3
Лато
Тони
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
10
Дардер
Серхи
7
Мурики
Ведат
9
Пратс
Абдон
Гранада
4-4-2
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Гранада
Мальорка

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:6
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
2:3
П
1:2
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.8
2.33

Среднее время на гол

50
38

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.45
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
52

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Мигель 1 0.33
Сарагоса Брайан 1 0.33
Омородион Сэмюэль 1 0.33
Узуни Мюрто 1 (1) 0.33
Кальехон Хосе 0 0
Гумбау Херард 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 1 0.33
Раильо Антонио 1 0.33
Саму Кошта 1 0.33
Лато Тони 0 0
Дардер Серхи 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Мелендо Оскар 1 0
Руис Серхио 1 0
Санчес Рикард 1 0
Пако Лопес 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 2 0
Копете Хосе 2 0
Родригес Даниэль I 1 0
Райкович Предраг 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0

Результаты матчей

Гранада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Гранада
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Гранада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1
Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0 Альбасете - Гранада 1:2 Гранада - Понферрадина 2:2
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1
Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0

Результаты матчей

Гранада
Мальорка

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гранада
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Севилья
 1:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Жирона
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Севилья
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Жирона
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 1:1 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Жирона Эррера Янгель 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
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Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
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    Прогнозы 112
    Гранада 45.5% (51)
    X 45.5% (51)
    Мальорка 8.9% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 3:2 Мальорка

    Исход игры
    Гранада
    45.5% (51)
    Ничья
    45.5% (51)
    Мальорка
    8.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.18% (31)
    Меньше
    71.82% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (47)
    2:1 Гранада
    22.3% (25)
    1:0 Гранада
    19.6% (22)
    0:1 Мальорка
    4.5% (5)
    1:2 Мальорка
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Гранада
    1.8% (2)
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