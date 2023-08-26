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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Милан
 
Позже
Торино
Прогнозы 120
Милан 96.7% (116)
X 1.7% (2)
Торино 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Торино
1.80
3.80
5.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
10
Леау
Рафаэл
32
Милинкович-Савич
Ваня
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
10
Радоньич
Неманья
9
Санабрия
Антонио
Милан
4-3-3
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Милан
Торино

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

30 матчей

50%
36.7%
13.3%
15 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
К
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.77

Среднее время на гол

61
50

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.31
0.47

Среднее время на гол

68
191

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.4
1.03

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

64
87

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 1 1
Пулишич Кристиан 1 1
Рейндерс Тиджани 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крунич Раде 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1
Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0
Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0

Результаты матчей

Милан
Торино

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Милан
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аталанта
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эмполи
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Монца
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фрозиноне
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аталанта
 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эмполи
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Монца
 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Монца Колпани Андреа 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Аталанта Де Рон Мартен 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках поединка 2-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Милана» и «Торино». Встреча состоится в Милане, на стадионе «Сан-Сиро».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 30 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

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Прогнозы 120
Милан 96.7% (116)
X 1.7% (2)
Торино 1.7% (2)
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Милан
Ничья
Торино
1.80
3.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Милан - Торино

Исход игры
Милан
96.8% (121)
Ничья
1.6% (2)
Торино
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
44.25% (50)
Нет
55.75% (63)
Популярный счёт
2:1 Милан
33.6% (42)
2:0 Милан
32% (40)
1:0 Милан
14.4% (18)
3:0 Милан
4% (5)
3:1 Милан
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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