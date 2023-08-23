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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Милан
 
Позже
Торино
Прогнозы 42
Милан 95.2% (40)
X 2.4% (1)
Торино 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Торино
1.65
4.00
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Торино

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

30 матчей

50%
36.7%
13.3%
15 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
К
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.77

Среднее время на гол

61
50

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.31
0.47

Среднее время на гол

68
191

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.4
1.03

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

64
87

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 1 1
Пулишич Кристиан 1 1
Рейндерс Тиджани 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крунич Раде 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1
Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0
Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0

Результаты матчей

Милан
Торино

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Милан
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

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    • Прогнозы 42
    Милан 95.2% (40)
    X 2.4% (1)
    Торино 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Торино
    1.65
    4.00
    6.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Милан - Торино

    Исход игры
    Милан
    95.1% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Торино
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    51.28% (20)
    Нет
    48.72% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    36.6% (15)
    2:0 Милан
    29.3% (12)
    1:0 Милан
    9.8% (4)
    3:1 Милан
    7.3% (3)
    3:0 Милан
    7.3% (3)
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