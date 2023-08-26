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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Верона
 
Позже
Рома
Прогнозы 113
Верона 7.1% (8)
X 10.6% (12)
Рома 82.3% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Рома
5.20
3.60
1.81
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
24
Терраччано
Филиппо
3
Дойг
Джош
18
Онгла
Мартин
33
Дуда
Ондрей
90
Фолоруншо
Майкл
26
Нгонж
Сириль
11
Джурич
Милан
II
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
14
Льоренте
Диего
4
Кристанте
Бриан
43
Кристенсен
Расмус
7
Пеллегрини
Лоренцо
16
Паредес
Леандро
59
Залевски
Никола
21
Дибала
Пауло
11
Белотти
Андреа
Верона
3-4-2-1
Рома
3-1-4-2

История личных встреч

Верона
Рома

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Среднее время на гол

65
144

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

2.13
1.75

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 1 1
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 2
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1
Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1
Рома
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4
Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0

Результаты матчей

Верона
Рома

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Верона
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аталанта
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эмполи
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Монца
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фрозиноне
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аталанта
 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эмполи
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Монца
 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Монца Колпани Андреа 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Аталанта Де Рон Мартен 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура итальянской Серии А "Верона" принимает "Рому". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 30 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

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  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 113
Верона 7.1% (8)
X 10.6% (12)
Рома 82.3% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Рома
5.20
3.60
1.81
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Верона - Рома

Исход игры
Верона
8.6% (10)
Ничья
10.3% (12)
Рома
81% (94)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
1:2 Рома
49.1% (57)
0:1 Рома
19% (22)
1:1 Ничья
7.8% (9)
2:1 Верона
6% (7)
0:2 Рома
6% (7)
1:3 Рома
4.3% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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