Тур: 2. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Довери Даниэле
История личных встреч
Верона
Рома
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.63
Среднее время на гол
65
144
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
2.13
1.75
Среднее время на гол
42
51
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
75
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|1
|1
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белотти Андреа
|2
|2
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1
Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1
Рома
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4
Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0
Результаты матчей
Верона
Рома
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Верона
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Салернитана
|Кандрева Антонио
|2
|Рома
|Белотти Андреа
|2
|Наполи
|Осимхен Виктор
|2
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|2
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|1 (1)
|Салернитана
|Фасио Федерико
|1
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|1
|Монца
|Кальдирола Лука
|1
|Ювентус
|Алекс Сандро
|1
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона - Рома
Исход игры
Верона
7.3% (3)
Ничья
7.3% (3)
Рома
85.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
71.79% (28)
Нет
28.21% (11)
Популярный счёт
1:2 Рома
48.8% (20)
0:1 Рома
19.5% (8)
1:3 Рома
7.3% (3)
0:2 Рома
7.3% (3)
1:1 Ничья
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!