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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Верона
 
Позже
Рома
Прогнозы 42
Верона 7.1% (3)
X 7.1% (3)
Рома 85.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Рома
4.70
3.55
1.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Верона
Рома

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Среднее время на гол

65
144

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

2.13
1.75

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 1 1
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 2
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1
Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1
Рома
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4
Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0

Результаты матчей

Верона
Рома

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Верона
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Верона 7.1% (3)
    X 7.1% (3)
    Рома 85.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Рома
    4.70
    3.55
    1.90
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    Прогнозы на матч Верона - Рома

    Исход игры
    Верона
    7.3% (3)
    Ничья
    7.3% (3)
    Рома
    85.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    48.8% (20)
    0:1 Рома
    19.5% (8)
    1:3 Рома
    7.3% (3)
    0:2 Рома
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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