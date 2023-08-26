Одна замена в перерыве произошла в составе "Жироны": вместо Янгеля Эрреры на поле вышел Хуанпе.

В глубине поля Мартинес нарушил правила против Окампоса. Нужно быть осторожным Арнау, так как жёлтая карточка у него в пассиве уже имеется.

Как и в первом тайме, "Севилья" старается работать в агрессивном прессинге на первых минутах. Но "Жирона" к этому уже готова, благодаря чему защищаться стало проще.

По правому флангу Торрес протащил мяч в зону атаки, но подачу в центр выполнил очень неудачную - мяч улетел за ворота.

После диагональной подачи с правого фланга Окампос падал у линии штрафной площади в борьбе с Мартинесом. Севильцы требуют пенальти, но свисток арбитра молчит.

Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что на табло "Рамон Санчес Писхуан". Отдыхаем...

Многовато ошибок у футболистов "Севильи" наблюдается под занавес матча. Видно, что футболисты уже тяжеловато дышат. Очевидно, что команда на тренировочных сборах просто не успела набрать должную физическую форму перед официальным стартом сезона в Испании.

В течение минуты севильцы дважды нарушили правила в центральной зоне. Жиронцам тоже тяжеловато даётся этот матч. Серьёзные проблемы создаёт жара, которая стоит в Севилье.

Букмекеры к концовке первого тайма оценивают итоговую победу "Жироны" немногим менее 50%. Всё ещё верят аналитики, что "Севилье" будет по силам совершить камбек в эту ночь.

Давид Лопес получил повреждение в одном из игровых эпизодов. Нужно оказать ему помощь, чтобы парень сумел подняться на ноги.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Неманья Гудель!!! Жиронцы забили с углового, а теперь пропустили после этого стандартного положения. С правого фланга от флажка навесил Ракитич в район линии вратарской площади, Эррера головой отбил мяч прямо на Гуделя, который метров с 12 пушечным ударом вколотил мяч в сетку ворот.

Небольшой конфликт возник между Цыганковым и Гуделем, но украинец быстро понял, что против такого громилы лучше не выступать, поэтому улыбнулся и пошёл на примирение.

ОПАСНО! После навеса Ракитича с левого фланга на дальний край штрафной площади, Сусо пробивал с лёту ногой, но ворота гостей спасла перекладина.

С правого фланга подача последовала в район 11-метровой отметки на Окампоса, который пытался эффектно пробить по воротам в падении через себя, но трюк не прошёл - мяч не лёг на ногу.

Снова угловой с левого фланга подали "нервионцы", но опять подача стандартного положения не принесла для команды Хосе Луиса Мендилибара никаких дивидендов.

Достаточно поздно главный арбитр этой встречи решил отправить команды на водопой, учитывая душную погоду в Севилье.

Видимо, тренерский штаб "Севильи" всё-таки решил не производить замен в первом тайме - никто из запасных сейчас активно не разогревается.

Вспомнили о своих обязанностях болельщики "Севильи" на трибунах. Звучание барабанов и песни нарушили тишину на "Рамон Санчес Писхуан".

Мартинес грубовато на правом фланге обороны "Жироны" сшиб Педросу, отмахнувшись руками в направлении лица соперника, за что получил жёлтую карточку.

С места левого вингера подача стандартного положения последовала на ближнюю штангу на Окампоса, который пробивал головой, но мяч на пару метров выше перекладины полетел. Не смотрелось это таким уж опасным.

Редкую за последнее время контратаку провели левым флангом футболисты "Жироны", но прострельная передача в штрафную площадку была прервана - мяч ушёл на угловой.

Мартинес выполнил подачу с углового в центр штрафной площади, но севильцы отбились. Подбор остался за жиронцами, так что будет атака вторым темпом.

Ещё один угловой заработали гости, теперь уже на правом фланге. Разыгран теперь мяч был накоротке, но далее ничего интересного у владений андалузцев не произошло.

30' "Севилья" пока что не пытается выдумывать что-то оригинальное в атаке. Просто они пасуются весьма прямолинейно, стараясь просто делать это на скорости, чтобы растягивать вражескую защиту, но этого оказывается недостаточно.

29' Каталонцы грамотно растягивают каждую паузу в этом матче, сбивая общий игровой темп. Очень разумно использовать такую стратегию при благоприятном для себя счёте.

28' Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, после подачи которого Баде в борьбе пробивал головой, но прицельным этот удар назвать нельзя даже с серьёзной натяжкой.

27' ОПАСНО! В контратаке жиронцев Савио по центральной оси протащил мяч метров 30, красиво обыграл защитника, после чего с 13 метров пробивал по воротам низом, но Дмитрович ногой парировал мяч.

26' С дальней дистанции следовал удар от Сусо, после которого Гассанига отбил мяч перед собой. Но работавший на добивании Окампос послал мяч высоко на трибуны.

25' Не удалось на первых парах "Севилье" ответить "Жироне" своим ответным голом. Гости в целом достаточно уверенно работают в обороне, отлично отточена здесь взаимная подстраховка.

23' Аут с правого фланга вбросили севильцы в штрафную площадку, Соу выполнил скидку на эн-Несири, который метров с восьми сумел пробить по воротам в борьбе с опекуном, но слабовато, так что Гассанига снова сумел остановить игровой снаряд.

22' Правым флангом провели быструю атаку "нервионцы", которая заканчивалась сильной прострельной передачей вдоль ворот, но Гассаниге удалось ногой парировать мяч в поле.

21' Хосе Луис Мендилибар сел в своё кресло и начал что-то обсуждать со своим ассистентом. Думаю, что есть мысли у энтренадора о том, чтобы производить первые замены уже по ходу первого тайма.

20' Соу заработал штрафной удар метрах в 32 от ворот гостей для "Севильи". Гудель решился пробить с такой солидной дистанции. Получилось мощно, но мяч полетел намного мимо ворот.

19' "Жирона" оперативно всем составом села на свою половину поля. Каталонцы будут пытаться усыплять бдительность соперников, после чего жалить на быстрых контратаках.

18' Снова большие проблемы у "Севильи". Просто удивительно, как уверенно эта команда выглядела в плей-офф Лиги Европы весной, и как плохо продолжаются у неё дела в Ла Лиге.

16' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Янгель Эррера!!!

Угловой с левого фланга подали гости, защитники "Севильи" не сумели выбить мяч с линии вратарской площади, выложив мяч на Эрреру, который метров с пяти с разворота вколотил мяч под перекладину.

15' В глубине поля на левом фланге сумели заработать штрафной удар. Ракитич снова выполнил слишком сильную подачу в штрафную площадку, доставив ещё один подарок для Гассаниги.

14' Окампос на левом фланге атаки попытался обыграть Цыганкова, но в борьбе потерял равновесие и упал. Арбитр нарушения правил в этом эпизоде не усмотрел.

13' Ракитич на чужой половине поля на левом фланге под прессингом оппонента не сумел обработать не самый сложный мяч, выпустив игровой снаряд за боковую линию.

12' Эн-Несири получил повреждение в стыке с Эррерой. Но вроде бы ничего серьёзного - судье не приходится даже приглашать на поле медицинскую бригаду.

11' Первый угловой в матче жиронцы заработали на левом фланге. Подача следовала в район линии вратарской площади, откуда Давид Лопес пробивал головой в борьбе, но мяч полетел намного выше ворот.

10' Первую атаку жиронцы только сейчас провели. Цыганков по правому краю отдал пас на Эрреру, но тот с полного хода выполнил подачу за ворота.

9' Много пустых мест можно увидеть на трибунах стадиона "Рамон Санчес Писхуан". Болельщики "Севильи" раздосадованы провальным стартом команды, поэтому многие решили в этот вечер не прийти на стадион.

8' Торрес на правом фланге на чужой половине поля отобрал мяч, но затем сам себя загнал в угол, откуда уже не мог найти партнёра по команде, на которого можно было бы отпасовать.

7' Штрафной удар севильцы заработали на левом фланге в глубине поля. Ракитич со стандарта выполнил диагональную подачу в штрафную площадку, которая оказалась слишком сильной, так что мячом спокойно завладел Гассанига.

6' Всё ещё не получается у гостей навязать какую-то контригру. Ни разу ещё каталонцы не выходили с мячом за центральную линию поля.

5' Гутьеррес закрутил в своей штрафной площади марсельскую рулетку. Рискованный трюк он провернул, но всё же он прошёл - соперник был обыгран, после чего Мигаль заработал на себе штрафной удар.

4' Жиронцам пока что сложно справляться с таким яростным прессингом соперника. Явно команда Хосе Мигеля Гонсалеса здесь рассчитывала на более спокойную игру на первых минутах.

3' После отбора мяча Окампос метров с 45 решил забросить мяч за шиворот Гассаниге, но неточно получилось, хотя гол был достаточно недалеко.

2' Агрессивно в прессинге с первых секунд работают хозяева. После двух поражений на старте подряд они настроены здесь исключительно на победу.