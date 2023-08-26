  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Севилья
1:1
Второй тайм: 50'
Жирона
0'
0:1
16' Гол
Эррера Янгель
37' Желтая карточка
Мартинес Арнау
1:1
45' Гол
Гудель Неманья

Ход матча

16'
0:1
Эррера Янгель
37'
 
Мартинес Арнау
45'
Гудель Неманья
1:1
46'
 
Хуанпе Хуан
Эррера Янгель

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 137 Количество передач 204
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 120
Севилья 80.8% (97)
X 11.7% (14)
Жирона 7.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Жирона
3.75
3.60
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
3
Педроса
Адриа
18
Соу
Джибрил
10
Ракитич
Иван
21
Торрес
Оливер
7
Сусо
Хесус
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
7
Стуани
Кристиан
Севилья
4-2-3-1
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Севилья
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
0:1
ММ(
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
126

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 1 0.33
Гудель Неманья 1 0.33
Мир Рафа 1 0.33
Эн-Несири Юссеф 1 0.33
Окампос Лукас 0 0
Сусо Хесус 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.67
Эррера Янгель 2 0.67
Довбик Артём 1 0.33
Савио III 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Цыганков Виктор 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 2 0
Баде Луак 0 1
Ракитич Иван 1 0
Акунья Маркос 1 0
Торрес Оливер 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Давид Лопес 1 0
Мартин Иван 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Севилья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2
Жирона
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1
Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1

Результаты матчей

Севилья
Жирона

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Севилья
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Севилья
 1:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Жирона
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Севилья
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Жирона
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 1:1 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Жирона Эррера Янгель 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Судья
    51'
    После диагональной подачи с правого фланга Окампос падал у линии штрафной площади в борьбе с Мартинесом. Севильцы требуют пенальти, но свисток арбитра молчит.
  • 50'
    По правому флангу Торрес протащил мяч в зону атаки, но подачу в центр выполнил очень неудачную - мяч улетел за ворота.
  • 49'
    Как и в первом тайме, "Севилья" старается работать в агрессивном прессинге на первых минутах. Но "Жирона" к этому уже готова, благодаря чему защищаться стало проще.
  • Фол, нарушение
    48'
    В глубине поля Мартинес нарушил правила против Окампоса. Нужно быть осторожным Арнау, так как жёлтая карточка у него в пассиве уже имеется.
  • Замена
    47'
    Одна замена в перерыве произошла в составе "Жироны": вместо Янгеля Эрреры на поле вышел Хуанпе.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что на табло "Рамон Санчес Писхуан". Отдыхаем...
  • Штанга
    45'
    ОПАСНО! После навеса Ракитича с левого фланга на дальний край штрафной площади, Сусо пробивал с лёту ногой, но ворота гостей спасла перекладина.
  • Судья
    45'
    Небольшой конфликт возник между Цыганковым и Гуделем, но украинец быстро понял, что против такого громилы лучше не выступать, поэтому улыбнулся и пошёл на примирение.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Неманья Гудель!!!
    Жиронцы забили с углового, а теперь пропустили после этого стандартного положения. С правого фланга от флажка навесил Ракитич в район линии вратарской площади, Эррера головой отбил мяч прямо на Гуделя, который метров с 12 пушечным ударом вколотил мяч в сетку ворот.
  • Травма, повреждение
    45'
    Давид Лопес получил повреждение в одном из игровых эпизодов. Нужно оказать ему помощь, чтобы парень сумел подняться на ноги.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • 44'
    Букмекеры к концовке первого тайма оценивают итоговую победу "Жироны" немногим менее 50%. Всё ещё верят аналитики, что "Севилье" будет по силам совершить камбек в эту ночь.
  • Фол, нарушение
    43'
    В течение минуты севильцы дважды нарушили правила в центральной зоне. Жиронцам тоже тяжеловато даётся этот матч. Серьёзные проблемы создаёт жара, которая стоит в Севилье.
  • 42'
    Многовато ошибок у футболистов "Севильи" наблюдается под занавес матча. Видно, что футболисты уже тяжеловато дышат. Очевидно, что команда на тренировочных сборах просто не успела набрать должную физическую форму перед официальным стартом сезона в Испании.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      41'
      Ещё один угловой заработали гости, теперь уже на правом фланге. Разыгран теперь мяч был накоротке, но далее ничего интересного у владений андалузцев не произошло.
    • 40'
      Мартинес выполнил подачу с углового в центр штрафной площади, но севильцы отбились. Подбор остался за жиронцами, так что будет атака вторым темпом.
    • Угловой
      39'
      Редкую за последнее время контратаку провели левым флангом футболисты "Жироны", но прострельная передача в штрафную площадку была прервана - мяч ушёл на угловой.
    • 38'
      С места левого вингера подача стандартного положения последовала на ближнюю штангу на Окампоса, который пробивал головой, но мяч на пару метров выше перекладины полетел. Не смотрелось это таким уж опасным.
    • Желтая карточка
      37'
      Мартинес грубовато на правом фланге обороны "Жироны" сшиб Педросу, отмахнувшись руками в направлении лица соперника, за что получил жёлтую карточку.
    • 36'
      Вспомнили о своих обязанностях болельщики "Севильи" на трибунах. Звучание барабанов и песни нарушили тишину на "Рамон Санчес Писхуан".
    • 35'
      Видимо, тренерский штаб "Севильи" всё-таки решил не производить замен в первом тайме - никто из запасных сейчас активно не разогревается.
    • Судья
      33'
      Достаточно поздно главный арбитр этой встречи решил отправить команды на водопой, учитывая душную погоду в Севилье.
    • Угловой
      32'
      Снова угловой с левого фланга подали "нервионцы", но опять подача стандартного положения не принесла для команды Хосе Луиса Мендилибара никаких дивидендов.
    • 31'
      С правого фланга подача последовала в район 11-метровой отметки на Окампоса, который пытался эффектно пробить по воротам в падении через себя, но трюк не прошёл - мяч не лёг на ногу.
    • 30'
      "Севилья" пока что не пытается выдумывать что-то оригинальное в атаке. Просто они пасуются весьма прямолинейно, стараясь просто делать это на скорости, чтобы растягивать вражескую защиту, но этого оказывается недостаточно.
    • 29'
      Каталонцы грамотно растягивают каждую паузу в этом матче, сбивая общий игровой темп. Очень разумно использовать такую стратегию при благоприятном для себя счёте.
    • Угловой
      28'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, после подачи которого Баде в борьбе пробивал головой, но прицельным этот удар назвать нельзя даже с серьёзной натяжкой.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! В контратаке жиронцев Савио по центральной оси протащил мяч метров 30, красиво обыграл защитника, после чего с 13 метров пробивал по воротам низом, но Дмитрович ногой парировал мяч.
    • Опасный момент
      26'
      С дальней дистанции следовал удар от Сусо, после которого Гассанига отбил мяч перед собой. Но работавший на добивании Окампос послал мяч высоко на трибуны.
    • 25'
      Не удалось на первых парах "Севилье" ответить "Жироне" своим ответным голом. Гости в целом достаточно уверенно работают в обороне, отлично отточена здесь взаимная подстраховка.
    • Опасный момент
      23'
      Аут с правого фланга вбросили севильцы в штрафную площадку, Соу выполнил скидку на эн-Несири, который метров с восьми сумел пробить по воротам в борьбе с опекуном, но слабовато, так что Гассанига снова сумел остановить игровой снаряд.
    • Опасный момент
      22'
      Правым флангом провели быструю атаку "нервионцы", которая заканчивалась сильной прострельной передачей вдоль ворот, но Гассаниге удалось ногой парировать мяч в поле.
    • 21'
      Хосе Луис Мендилибар сел в своё кресло и начал что-то обсуждать со своим ассистентом. Думаю, что есть мысли у энтренадора о том, чтобы производить первые замены уже по ходу первого тайма.
    • Фол, нарушение
      20'
      Соу заработал штрафной удар метрах в 32 от ворот гостей для "Севильи". Гудель решился пробить с такой солидной дистанции. Получилось мощно, но мяч полетел намного мимо ворот.
    • 19'
      "Жирона" оперативно всем составом села на свою половину поля. Каталонцы будут пытаться усыплять бдительность соперников, после чего жалить на быстрых контратаках.
    • 18'
      Снова большие проблемы у "Севильи". Просто удивительно, как уверенно эта команда выглядела в плей-офф Лиги Европы весной, и как плохо продолжаются у неё дела в Ла Лиге.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Янгель Эррера!!!
      Угловой с левого фланга подали гости, защитники "Севильи" не сумели выбить мяч с линии вратарской площади, выложив мяч на Эрреру, который метров с пяти с разворота вколотил мяч под перекладину.
    • Фол, нарушение
      15'
      В глубине поля на левом фланге сумели заработать штрафной удар. Ракитич снова выполнил слишком сильную подачу в штрафную площадку, доставив ещё один подарок для Гассаниги.
    • Судья
      14'
      Окампос на левом фланге атаки попытался обыграть Цыганкова, но в борьбе потерял равновесие и упал. Арбитр нарушения правил в этом эпизоде не усмотрел.
    • 13'
      Ракитич на чужой половине поля на левом фланге под прессингом оппонента не сумел обработать не самый сложный мяч, выпустив игровой снаряд за боковую линию.
    • Травма, повреждение
      12'
      Эн-Несири получил повреждение в стыке с Эррерой. Но вроде бы ничего серьёзного - судье не приходится даже приглашать на поле медицинскую бригаду.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой в матче жиронцы заработали на левом фланге. Подача следовала в район линии вратарской площади, откуда Давид Лопес пробивал головой в борьбе, но мяч полетел намного выше ворот.
    • 10'
      Первую атаку жиронцы только сейчас провели. Цыганков по правому краю отдал пас на Эрреру, но тот с полного хода выполнил подачу за ворота.
    • 9'
      Много пустых мест можно увидеть на трибунах стадиона "Рамон Санчес Писхуан". Болельщики "Севильи" раздосадованы провальным стартом команды, поэтому многие решили в этот вечер не прийти на стадион.
    • 8'
      Торрес на правом фланге на чужой половине поля отобрал мяч, но затем сам себя загнал в угол, откуда уже не мог найти партнёра по команде, на которого можно было бы отпасовать.
    • Фол, нарушение
      7'
      Штрафной удар севильцы заработали на левом фланге в глубине поля. Ракитич со стандарта выполнил диагональную подачу в штрафную площадку, которая оказалась слишком сильной, так что мячом спокойно завладел Гассанига.
    • 6'
      Всё ещё не получается у гостей навязать какую-то контригру. Ни разу ещё каталонцы не выходили с мячом за центральную линию поля.
    • Фол, нарушение
      5'
      Гутьеррес закрутил в своей штрафной площади марсельскую рулетку. Рискованный трюк он провернул, но всё же он прошёл - соперник был обыгран, после чего Мигаль заработал на себе штрафной удар.
    • 4'
      Жиронцам пока что сложно справляться с таким яростным прессингом соперника. Явно команда Хосе Мигеля Гонсалеса здесь рассчитывала на более спокойную игру на первых минутах.
    • Опасный момент
      3'
      После отбора мяча Окампос метров с 45 решил забросить мяч за шиворот Гассаниге, но неточно получилось, хотя гол был достаточно недалеко.
    • 2'
      Агрессивно в прессинге с первых секунд работают хозяева. После двух поражений на старте подряд они настроены здесь исключительно на победу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Второй тайм
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Окампос Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Давид Лопес успешно блокирует удар.
    • 49'
      Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Стуани Кристиан из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Мартинес Арнау из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
    • 47'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 46'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Эррера Янгель уходит с поля и его заменяет Хуанпе Хуан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Севилья 1:1 Жирона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:1 Жирона

    Исход игры
    Севилья
    80.8% (97)
    Ничья
    11.7% (14)
    Жирона
    7.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (56)
    Меньше
    50% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    33.3% (40)
    2:0 Севилья
    20% (24)
    1:0 Севилья
    17.5% (21)
    1:1 Ничья
    7.5% (9)
    1:2 Жирона
    5% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Севилья
    3.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Севилья
    Жирона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     