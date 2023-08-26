Тур: 3. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Гиль Хесус
Ход матча
16'
0:1
37'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
137 Количество передач 204
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
18
Соу
Джибрил
10
Ракитич
Иван
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
11 Корона ХесусНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
-
30 Альмена ИкерПолузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Жирона
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
126
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|1
|0.33
|Гудель Неманья
|1
|0.33
|Мир Рафа
|1
|0.33
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.33
|Окампос Лукас
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|0.67
|Эррера Янгель
|2
|0.67
|Довбик Артём
|1
|0.33
|Савио III
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Цыганков Виктор
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|2
|0
|Баде Луак
|0
|1
|Ракитич Иван
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Севилья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2
Жирона
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1
Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1
Результаты матчей
Севилья
Жирона
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Севилья
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Алавес
|Кике Гарсия
|2
|Жирона
|Эррера Янгель
|2
|Алавес
|Риоха Луис
|1 (2)
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 1:1 Жирона
Исход игры
Севилья
80.8% (97)
Ничья
11.7% (14)
Жирона
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
50% (56)
Меньше
50% (56)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
2:1 Севилья
33.3% (40)
2:0 Севилья
20% (24)
1:0 Севилья
17.5% (21)
1:1 Ничья
7.5% (9)
1:2 Жирона
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:1 Севилья
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!