Тур: 3. Стадион: Рамон Санчес Писхуан.
История личных встреч
Севилья
Жирона
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
126
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|1
|0.5
|Мир Рафа
|1
|0.5
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.5
|Окампос Лукас
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|1
|Довбик Артём
|1
|0.5
|Эррера Янгель
|1
|0.5
|Савио III
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Цыганков Виктор
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|2
|0
|Баде Луак
|0
|1
|Ракитич Иван
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Мартинес Арнау
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Севилья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2
Жирона
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1
Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1
Результаты матчей
Севилья
Жирона
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Севилья
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|3 (1)
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Алавес
|Кике Гарсия
|2
|Алавес
|Риоха Луис
|1 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|1 (1)
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|1 1
|Севилья
|Гудель Неманья
|2
|Хетафе
|Митрович Стефан
|2
Прогнозы на матч Севилья - Жирона
Исход игры
Севилья
85.4% (35)
Ничья
9.8% (4)
Жирона
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
52.5% (21)
Нет
47.5% (19)
Популярный счёт
2:1 Севилья
34.1% (14)
2:0 Севилья
31.7% (13)
1:0 Севилья
9.8% (4)
3:1 Севилья
4.9% (2)
2:2 Ничья
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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