  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Севилья
 
Позже
Жирона
Прогнозы 41
Севилья 85.4% (35)
X 9.8% (4)
Жирона 4.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Жирона
2.21
3.50
3.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
0:1
ММ(
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
126

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 1 0.5
Мир Рафа 1 0.5
Эн-Несири Юссеф 1 0.5
Окампос Лукас 0 0
Сусо Хесус 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 1
Довбик Артём 1 0.5
Эррера Янгель 1 0.5
Савио III 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Цыганков Виктор 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 2 0
Баде Луак 0 1
Ракитич Иван 1 0
Акунья Маркос 1 0
Торрес Оливер 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Давид Лопес 1 0
Мартин Иван 1 0
Мартинес Арнау 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
Севилья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2
Жирона
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1
Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1

Результаты матчей

Севилья
Жирона

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Севилья
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Кадис
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Севилья Гудель Неманья 2
Хетафе Митрович Стефан 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Севилья 85.4% (35)
    X 9.8% (4)
    Жирона 4.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Жирона
    2.21
    3.50
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Жирона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Севилья - Жирона

    Исход игры
    Севилья
    85.4% (35)
    Ничья
    9.8% (4)
    Жирона
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (21)
    Нет
    47.5% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    34.1% (14)
    2:0 Севилья
    31.7% (13)
    1:0 Севилья
    9.8% (4)
    3:1 Севилья
    4.9% (2)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Севилья
    Жирона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     