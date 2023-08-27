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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Шеффилд Юнайтед
0:0
Первый тайм: 45'
Манчестер Сити
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Холанн Эрлинг

Ход матча

17'
Ларуси Яссер
Осборн Бен
 
37'
0:0
Холанн Эрлинг

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 17 Владение мячом, % 83

Владение мячом

Прогнозы 120
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
X 0.8% (1)
Манчестер Сити 99.2% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Манчестер Сити
17.00
6.60
1.27
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
8
Хамер
Густаво
23
Осборн
Бен
11
Траоре
Бени
32
Осула
Вильям
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
20
Силва
Бернарду
19
Альварес
Хулиан
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 1 0.33
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 2 0.67
Родри Эрнандес 1 0.33
Альварес Хулиан 1 0.33
Фоден Фил 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Норвуд Оливер 1 0
Осборн Бен 1 0
Ахмедходжич Анел 1 0
Хамер Густаво 1 0
Слимане Анис 1 0
Осула Вильям 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Шеффилд Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3
Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:2 Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1
Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Бёрнли
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бёрнли
 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Вест Хэм Боуэн Джаррод 2 (1)
Вест Хэм Антонио Майкл 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    После подачи в штрафную "Сити" с правого края Уокер головой сбросил мяч в руки Эдерсону, после чего вратарь спокойно сыграл на выходе и зафиксировал мяч в перчатках. 
  • 41'
    6 ударов у "Сити" по воротам в первом тайме, 1 выстрел в створ. У "Шеффилд Юнайтед" выстрелов по рамке Эдерсона замечено не было. 
  • 40'
    Расстроенного Холанна нам показывают без конца режиссеры. Был у него прекрасный шанс забить, но, опять-таки, с нервами футболист справиться не сумел.
  • 39'
    Да, перемудрил Холанн. Хотя на силу и точность неплохо он пробивал. Должен был норвежец реализовать пенальти, но не случился гол в этой ситуации.
  • Не забитый пенальти
    37'
    Невероятно! Холанн не забивает! Не повезло! Обманул он вратаря, показал, что будет бить влево, но сам ударил в правый угол, однако угодил в штангу.
  • Пенальти!
    36'
    Альварес получил мяч на левом краю, после чего прострелил в центр штрафной, но попала сфера в руку Игану. Тут 100%-ный пенальти должен рефери ставить. Пока на "точку" рефери указывает. Будет ли подсказка от комнаты "ВАР"? 
  • 35'
    Вблизи своей штрафной заиграл Силва, и повезло игроку "Сити", что соперник не совладал со снарядом и отпустил его от себя слишком далеко, что позволило Эдерсону сыграть на выходе.
  • 34'
    10 минут остается до конца первого тайма, грубо говоря. Снова вся игра сместилась у нас в центре поля. Там со снарядом игроки "Сити". 
  • 32'
    Каким-то полунавесом в сторону ворот направлял мяч Альварес, в итоге перебросил игрок рамку противника. Слишком сильный и неточный выстрел.
  • Фол, нарушение
    31'
    Снова штрафной удар заработали футболисты "Сити". С правого края последует удар или подача. Пока судья не дал свисток. Пауза в матче возникла. 
  • Угловой
    30'
    Грилиш на левом краю сумел заработать еще один угловой. Снова подача с левого края последует. Альварес его подаст. Следует навес на дальнюю штангу, но там никого из игроков "Сити" не оказывается. 
  • Угловой
    28'
    Снова после подачи с левого края уверенно отбивается "Шеффилд Юнайтед". Круто играет оборона и вратарь "клинков", уверенно друг друга страхуя. 
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТИЩЕ! Как не забивают гости сейчас? Холанн из центра пробивал по рамке соперника, но попал в защитника. Альварес добивал с пяти метров, но вратарь бросился ему в ноги и коленом перевел сферу на угловой. 
  • 26'
    У меня такое ощущение, что сегодня ставку на крутую игру в обороне сделали "клинки". Пока у них все получается. Оборона клуба знает свое дела и делает все, чтобы заработать очки.
  • 25'
    Траоре пробросил мяч себе на ход, но слишком сильно он это сделал. По итогу атака "Шеффилд Юнайтед" ни к чему интересному не привела. 
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    • 24'
      Середина первого тайма у нас идет. Явных каких-то моментов у ворот соперника пока не создает "Манчестер Сити". Команда как будто осторожничает и ждет своего шанса в атаке.
    • 22'
      Уходит мяч сейчас за пределы поля, в аут. Зарабатывает вбрасывание из-за боковой Грилиш, который успешно за мяч со своим соперником поборолся. 
    • Офсайд
      21'
      Забивает Аке сейчас гол в ворота соперника, но был в офсайде футболист "Манчестер Сити" Родри, который сбросил сферу на Аке. Последний спокойно мяч в сетку отправил, но гол не был засчитан. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Ковачич в борьбе с соперником оказался сейчас на газоне. Против хорватского футболиста были нарушены правила. Готовятся разыграть штрафной манчестерцы. 
    • 19'
      Жаль, конечно, Осборна, который и особо уходить с поля не хотел, но решили его от греха подальше снять с игры наставник "клинков". Пожелаем ему восстановления. 
    • Замена
      17'
      Почти не хромая пределы поля покинул Осборн, но встречу он продолжить не смог. Вместо него Ларуси на футбольный газон местного стадиона вышел.
    • Травма, повреждение
      16'
      Кто-то из футболистов "Шеффилд Юнайтед" оказался сейчас на газоне. Даже медики уже вышли на футбольное поле, чтобы оказать помощь Осборну.
    • 15'
      Уокер решил почти с 40 метров пробить по воротам соперника, но мяч направил Кайл значительно выше цели. Извинился он перед партнерами за это далеко не самое очевидное решение. 
    • Угловой
      14'
      Угловой заработали футболисты "Манчестер Сити" на левом фланге. В центр, в гущу игроков пошла подача, и Родри не смог подправить в этой ситуации мяч в сетку. 
    • 12'
      Холанн после навеса с правого края головой пробил по рамке соперника. Получился выстрел в створ, но прямо в руки вратарю "клинков". Красиво, но просто.
    • 11'
      На Уокера с левого края последовал пас, но не дотянулся до снаряда защитник "Манчестер Сити". Силва на подборе оказался, но его передача оставляла желать лучшего.
    • 10'
      Как-то робко пока что в атаке себя проявляет "Манчестер Сити". Много и долго к своему сопернику присматривается, не торопясь выходить в активные наступления. 
    • Анонс
      9'
      Показывают нам процент владения мячом на первых минутах встречи. Фатальное преимущество горожан по этому показателю - 11% против 11% в пользу "Манчестер Сити". 
    • 7'
      Продолжает удерживать мяч под контролем коллектив горожан. Идет передача с левого края в центр штрафной, на Холанна. Тот пробивает головой, но выше цели.
    • 6'
      Оба наставника у кромки поля уже активно подсказывают подопечным, как именно им играть. Мне кажется, что внешней Гвардиола кажется более спокойным.
    • 5'
      Грилиш сейчас слева вошел в штрафную соперника. Качнул он соперника на замахе, после чего дернулся в другую сторону, но уже упустил сферу за лицевую линию. Потеря.
    • 3'
      На первых минутах матча под контролем держат снаряд футболисты "Манчестер Сити" и совсем никуда не торопятся. Все традиционно для поединка с участием горожан проходит. 
    • 2'
      Футболисты "Шеффилд Юнайтед" предстали в этой встрече в красно-черных цветах, а игроки "Манчестер Сити" вышли на футбольный газон в бело-голубом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Ничья
    0.8% (1)
    Манчестер Сити
    99.2% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    38.6% (44)
    Нет
    61.4% (70)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    35% (42)
    0:3 Манчестер Сити
    19.2% (23)
    1:2 Манчестер Сити
    18.3% (22)
    1:3 Манчестер Сити
    15% (18)
    0:1 Манчестер Сити
    1.7% (2)
    0:5 Манчестер Сити
    1.7% (2)
    1:4 Манчестер Сити
    1.7% (2)
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    Манчестер Сити
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