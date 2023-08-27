Вблизи своей штрафной заиграл Силва, и повезло игроку "Сити", что соперник не совладал со снарядом и отпустил его от себя слишком далеко, что позволило Эдерсону сыграть на выходе.

Альварес получил мяч на левом краю, после чего прострелил в центр штрафной, но попала сфера в руку Игану. Тут 100%-ный пенальти должен рефери ставить. Пока на "точку" рефери указывает. Будет ли подсказка от комнаты "ВАР"?

Невероятно! Холанн не забивает! Не повезло! Обманул он вратаря, показал, что будет бить влево, но сам ударил в правый угол, однако угодил в штангу.

Да, перемудрил Холанн. Хотя на силу и точность неплохо он пробивал. Должен был норвежец реализовать пенальти, но не случился гол в этой ситуации.

Расстроенного Холанна нам показывают без конца режиссеры. Был у него прекрасный шанс забить, но, опять-таки, с нервами футболист справиться не сумел.

6 ударов у "Сити" по воротам в первом тайме, 1 выстрел в створ. У "Шеффилд Юнайтед" выстрелов по рамке Эдерсона замечено не было.

После подачи в штрафную "Сити" с правого края Уокер головой сбросил мяч в руки Эдерсону, после чего вратарь спокойно сыграл на выходе и зафиксировал мяч в перчатках.

Траоре пробросил мяч себе на ход, но слишком сильно он это сделал. По итогу атака "Шеффилд Юнайтед" ни к чему интересному не привела.

У меня такое ощущение, что сегодня ставку на крутую игру в обороне сделали "клинки". Пока у них все получается. Оборона клуба знает свое дела и делает все, чтобы заработать очки.

МОМЕНТИЩЕ! Как не забивают гости сейчас? Холанн из центра пробивал по рамке соперника, но попал в защитника. Альварес добивал с пяти метров, но вратарь бросился ему в ноги и коленом перевел сферу на угловой.

Снова после подачи с левого края уверенно отбивается "Шеффилд Юнайтед". Круто играет оборона и вратарь "клинков", уверенно друг друга страхуя.

Грилиш на левом краю сумел заработать еще один угловой. Снова подача с левого края последует. Альварес его подаст. Следует навес на дальнюю штангу, но там никого из игроков "Сити" не оказывается.

Снова штрафной удар заработали футболисты "Сити". С правого края последует удар или подача. Пока судья не дал свисток. Пауза в матче возникла.

Каким-то полунавесом в сторону ворот направлял мяч Альварес, в итоге перебросил игрок рамку противника. Слишком сильный и неточный выстрел.

10 минут остается до конца первого тайма, грубо говоря. Снова вся игра сместилась у нас в центре поля. Там со снарядом игроки "Сити".

24' Середина первого тайма у нас идет. Явных каких-то моментов у ворот соперника пока не создает "Манчестер Сити". Команда как будто осторожничает и ждет своего шанса в атаке.

22' Уходит мяч сейчас за пределы поля, в аут. Зарабатывает вбрасывание из-за боковой Грилиш, который успешно за мяч со своим соперником поборолся.

21' Забивает Аке сейчас гол в ворота соперника, но был в офсайде футболист "Манчестер Сити" Родри, который сбросил сферу на Аке. Последний спокойно мяч в сетку отправил, но гол не был засчитан.

20' Ковачич в борьбе с соперником оказался сейчас на газоне. Против хорватского футболиста были нарушены правила. Готовятся разыграть штрафной манчестерцы.

19' Жаль, конечно, Осборна, который и особо уходить с поля не хотел, но решили его от греха подальше снять с игры наставник "клинков". Пожелаем ему восстановления.

17' Почти не хромая пределы поля покинул Осборн, но встречу он продолжить не смог. Вместо него Ларуси на футбольный газон местного стадиона вышел.

16' Кто-то из футболистов "Шеффилд Юнайтед" оказался сейчас на газоне. Даже медики уже вышли на футбольное поле, чтобы оказать помощь Осборну.

15' Уокер решил почти с 40 метров пробить по воротам соперника, но мяч направил Кайл значительно выше цели. Извинился он перед партнерами за это далеко не самое очевидное решение.

14' Угловой заработали футболисты "Манчестер Сити" на левом фланге. В центр, в гущу игроков пошла подача, и Родри не смог подправить в этой ситуации мяч в сетку.